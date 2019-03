Schönebergers Gute-Laune-Show auf Instagram

Sie ist nicht nur in Deutschland eine Größe im Showgeschäft. Barbara Schöneberger hat sich in den vergangenen Jahren auch in Österreich eine respektable Fangemeinde erworben, auf Wiener Boden Galas wie die Romy moderiert und sich dabei charmant-liebevoll lustig über „die Ösis“ gemacht. (In diesem Jahr allerdings nicht, da macht das Mirjam Weichselbraun.) So dass ihr das kaum jemand übel nehmen konnte. Auf Instagram zeigt sich die blonde Moderatorin authentisch, also so, wie man sie kennt: laut und lustig, selbstbewusst, mal ungeschminkt, mal in der großen Galarobe, vor und nach Auftritten auf der großen Bühne.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2019)