"Lügenpresse, Lügenfresse, oder was?!": Frau stört Sendung

Schon seit einer Weile und nicht erst durch Donald Trump muss sich die Presse heftige Angriffe gefallen lassen. In Diskussionsforen wird der Ton immer rauer, also meist online, aber nicht nur dort: Die Angriffe - besonders auf öffentlich-rechtliche Sender - werden direkter und aggressiver, wie ein Vorfall am Mittwochmorgen zeigt.

Der Zwischenfall betraf das ZDF-"Morgenmagazin": Während der Livesendung kam eine Frau aus dem Publikum auf die Bühne, drängte Moderatorin Dunja Hayali unsanft zur Seite und beschimpfte vor laufender Kamera die "Lügenpresse". "Müsst ihr hier eigentlich alle anlügen? Lügenpresse, Lügenfresse, oder was?!", fragte sie durchaus aggressiv.

Der Co-Moderator übergab zum Nachrichtenblock, Hayali bot der Frau spontan einen Dialog an. Wenige Minuten nach den Nachrichten berichtete sie, dass die Frau nicht aus dem Saal geworfen wurde, sondern dass sie im Anschluss über den Vorfall mit ihr sprechen werde. Sie sei "dialogbereit, nicht nur hier", sagte Hayali.

Angriffe sind der Moderatorin nicht fremd: In ihrem Buch "Haymatland" beschreibt sie Anfeindungen und Hass, die ihr wegen ihres Namens und der Herkunft ihrer Eltern entgegenschlügen. Die Familie stammt aus dem Irak.

