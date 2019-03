ORF-Steiermark: Koch folgt Draxler als Landesdirektor

Gerhard Koch (57), der langjährige Chefredakteur im Landesstudio Steiermark, wird dortiger ORF-Landesdirektor. Er folgt in dieser Funktion auf Gerhard Draxler, der von 1998 bis 2002 das Landesstudio Kärnten leitete, seit 2007 war er Landesdirektor in der Steiermark - mit Ende April geht Draxler in Pension. Der ORF-Stiftungsrat bestellte Koch einstimmig, wie ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Donnerstag betonte. Koch hätte gezeigt, dass er das Landesstudio führen könne, sagte Wrabetz.

Eine mögliche Beschwerde bei der Medienbehörde durch den ehemaligen Salzburger ORF-Direktor sieht Wrabetz gelassen. Roland Brunhofer hatte sich ebenfalls um den Posten beworben und will gegen die Besetzung vorgehen. Laut "Salzburger Nachrichten" plant Brunhofer eine Beschwerde an die Medienbehörde KommAustria. Sollte das nichts ändern, rät ihm sein Anwalt laut den SN, gegen die Republik Österreich vorzugehen.

Wrabetz betonte am Donnerstag, dass Koch der "bei weitem Qualifizierteste" gewesen sei. Daher sei "in keinster Weise damit zu rechnen", dass rechtliche Schritte Erfolg haben könnten, zeigte er sich überzeugt.

Koch ist seit 1985 im Aktuellen Dienst des Landesstudios tätig.

Er war drei Jahre lang Sendungsverantwortlicher von "Steiermark

heute" und acht Jahre lang Chef vom Dienst in der Radioinformation.

Ab 1997 leitete er die Tagesredaktion von Radio Steiermark und war

Stellvertreter des Radio-Programmchefs. 1999 wurde Koch dann

Chefredakteur und TV-Verantwortlicher des Landesstudios.

