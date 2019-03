346.000 Leser greifen täglich zur „Presse“

Nach vier Prozent Reichweite (2016) und 4,2 Prozent (2017) weist die am Donnerstag veröffentlichte Media-Analyse für das Jahr 2018 der „Presse“ nun eine Reichweite von 4,6 Prozent in der Bevölkerung über 14 Jahre aus. Das bedeutet, dass 346.000 Menschen täglich zur „Presse“ greifen. Vor allem Akademiker und Besserverdiener zählen zu den „Presse“-Lesern: Elf Prozent der Personen mit Uni- oder FH-Abschluss lesen „Die Presse“, 11,7 Prozent der sogenannten A-Schicht-Leser tun es täglich, so wie 17,7 Prozent der Bestverdiener (mit einem persönlichen Nettoeinkommen von 4400 Euro oder mehr). Abgefragt wurde im Rahmen der Media-Analyse, für die 2018 mehr als 15.000 Interviews geführt wurden, auch die Wochenendnutzung der Zeitungen: „Die Presse am Sonntag“ erzielte 4,6 Prozent (346.000 Leser) pro Ausgabe.

4,65 Millionen Österreicher lesen täglich Zeitung – das sind 62,3 Prozent der Bevölkerung. An Reichweite verloren hat die „Kronen Zeitung“ – sie erzielte nach 29,2 (2017) diesmal 27,2 Prozent Reichweite (zwei Millionen Leser). Die „Kleine Zeitung“ erreichte nach 10,5 im Vorjahr nun 9,8 Prozent – das sind 735.000 Leser täglich. Die weiteren Reichweiten 2018: 7,8 Prozent für den „Standard“ (583.000 Leser), 7,4 Prozent für den „Kurier“ (556.000 Leser), die „OÖ-Nachrichten“ hatten fünf Prozent Reichweite (375.000), die „TT“ 3,7 Prozent (276.000), die „SN“ 3,4 Prozent (252.000), die „Vorarlberger Nachrichten“ 2,1 Prozent (160.000) und die „Neue Vorarlberger TZ“ 0,5 Prozent (37.000). Seit dem zweiten Halbjahr 2018 neu dabei ist „oe24“, die Gratisausgabe von „Österreich“. „Österreich“ und „oe24“ erzielten in Kombination eine Reichweite von acht Prozent (598.000 Leser), die Gratiszeitung „Heute“ lesen 11,6 Prozent der Bevölkerung (868.000).

Unklarheit bei E-Paper-Nutzung

Seit dem 2. Halbjahr 2017 wird auch die E-Paper-Nutzung in die Reichweiten einbezogen. Aber, so erklärte MA-Geschäftsführerin Petra Roschitz bei der Präsentation, „die Frage war nicht griffig genug formuliert“. Es könnte zu Fehlzuordnungen gekommen sein. Seit Anfang 2019 wird den für die MA befragten Personen daher ausdrücklich erklärt, was ein E-Paper ist – und vor allem, was es nicht ist: „Es handelt sich dabei nicht um die Internetseite (bzw. Website/Homepage)“ einer Zeitung. Das ist für Werbekunden wichtig. Denn während auf der Website eigene Werbemöglichkeiten angeboten werden, erscheinen Printinserate auch im E-Paper, weil dieses eine 1:1-Abbildung der Papierausgabe ist. (i. w.)

