Der "Kurier" startet ein Satireportal

Die Tageszeitung "Kurier" will in die Fußstapfen der "Tagespresse" treten und startet ein Satireportal: kuriermitschlag.at wurde am Montagabend bei einer Show in der Wiener Urania präsentiert.

Auf dem Portal werden vier "Kurier"-Mitarbeiter schreiben und zeichnen: Dieter Chmelar, Guido Tartarotti und Birgit Braunrath sowie Michael Pammesberger. Dessen Karikaturen werden künftig auf dem Portal zu sehen sein, manchmal werde er sogar Texte verfassen, kündigt der "Kurier" an.

Zudem ist ein regelmäßiges Quiz mit Chmelar geplant, gemeinsam mit Kabarettisten lädt er auch zur Video-Doppelconference. Tartarotti wird jede Woche Alltagsbeobachtungen liefern, Braunrath schreibt mit weiteren Kollegen satirische Fake News unter dem Titel "Schlag-Zeilen".

"Keine andere Zeitung hat neben den Kernkompetenzen der Redaktion auch noch so viel Entertainment-Talent", sagt "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon.

>> https://kuriermitschlag.at/

(Red.)