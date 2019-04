Wird die „Krone“ auch noch die „Krone“ retten?

Sie hat die Au gerettet, TTIP gestoppt, das Plastiksackerl verbannt. All das attestiert ein Radiospot der „Kronen Zeitung“, und das ist erstens nicht ganz falsch, und zweitens beweist es eine Eigenschaft, die die „Krone“ wesentlich von ihrem viel jüngeren, lauteren, grelleren, rücksichtsloseren Mitbewerber auf dem Boulevard unterscheidet: Sie hat Selbstironie. Natürlich, auch ihre Schlagzeilen schreien, aber oft meint man dahinter ein Augenzwinkern zu spüren: Schaut her, wir können's noch, und wenn wir nur wollten, dann täten wir's wie im Weinheber-Gedicht, wir schafferten alles ab . . .

Kann man von Altersmilde sprechen? Richard Nimmerrichter, 98 Jahre alt, täte das wohl nicht. Er war als „Staberl“ fast vier Jahrzehnte lang das Lieblingsfeindbild aller Linken, die er, wenn er sanft gestimmt war, nur als „Turnpatschenmarschierer“ abkanzelte; nun schrieb die „Krone“ in der Ankündigung einer neuen Nimmerrichter-Kolumne für die Jubiläumsausgabe, der „Kultkolumnist“ sei „fit und ungebrochen kritisch“.

Am ehesten die „Staberl“-Rolle spielt heute Michael Jeannée mit seinen, milde gesagt, oft derben „Post“-Kolumnen. („Verpissen Sie sich, Sie Widerling!“, beschied er z. B. am Dienstag dem Identitären-Chef Martin Sellner, so harte Bandagen legt er üblicherweise an, wenn er gegen Linke boxt.) Doch wer glaubt, dass alle Kolumnen in der heutigen „Krone“ so sind, der liest sie nicht. Die innenpolitischen Kommentare sind durchaus nicht immer auf Regierungslinie. Was etwa der evangelische Pfarrer Michael Chalupka unter „Von Gott und der Welt“ schreibt, ist subtil und gar nicht reaktionär. Genauso wenig wie Heinz Sichrovsky mit seiner Anti-PC-Spalte „Unkorrekt“, der seit einiger Zeit auch Theaterkritiken für die Kulturseiten der „Krone“ schreibt.

Bezirksgericht und Kräuterpfarrer

Diese sind – zumindest in der Wiener Ausgabe – seriös, aber erstaunlich altväterlich in ihrer Themenbreite; dass Pop und Film auch zum Kulturkanon zählen, hat sich zur „Krone“ noch nicht durchgesprochen. Aber sie veröffentlicht ja auch bis heute ein „Heiteres Bezirksgericht“ (mit Zeichnungen wie aus den Siebzigerjahren) und die Gesundheitsratschläge des Kräuterpfarrers Benedikt.

Natürlich, die Leserzahlen sinken allmählich; früher gab es keinen Wirten im Land, der nicht die „Kronen Zeitung“ auf die Schank legte, heute beschränkt sich so mancher auf die Gratisblätter „Heute“ und „Österreich“. Ob die instabilen Eigentumsverhältnisse den Schrumpfungsprozess beschleunigen werden? Einstweilen darf man der „Krone“ zum Jubiläum gratulieren und bescheinigen, dass sie für Freund und Feind ein konstitutiver Teil der Republik ist. Und so lang es noch etwas zu retten gibt . . . (tk)



