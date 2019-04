"Vom Neonazi zum Sportminister": Maschek aus TV-Thek gelöscht

"Vom Neonazi zum Sportminister - typisch österreichische Karriere", diesen Text legten die Satiriker Maschek über ein ORF-Interview zwischen Sportmoderator Ernst Hausleitner, Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz. Drei Tage danach ist die Videosequenz in der aktuellen Folge von „Willkommen Österreich“ nun in der TV-Thek gelöscht worden.

Vom ORF heißt es dazu: "Der sendungsverantwortliche Unterhaltungsredakteur hat es verabsäumt, die Passage vorab rechtlich prüfen zu lassen. Der Sendungsteil „Maschek" wurde nach der TV-Ausstrahlung umgehend in der TV-Thek gesperrt."

Die nachgesprochene Stimme von Sebastian Kurz verteidigt die „Wehrsportübungen“ von Strache. Eine „Jungendsünde“ - schließlich sei auch der Sportmoderator am Land aufgewachsen und sei nicht frei von Jungendsünden: „Im Wald Krieg spielen oder Schneeballschlacht". ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel verneint im Beitrag jedoch, dass es in Österreich nur Rechtsradikale gebe: "Austria is a Country to small for good Rechtsradikalismus."

(Red.)