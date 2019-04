Der Papst auf Instagram: Hashtags in sechs Sprachen

Sechs Millionen Menschen wollen regelmäßig Fotos und Nachrichten von Papst Franziskus bekommen. Zumindest hat das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche genau so viele Fans auf Instagram (als @Pontifex auf Twitter hat er bereits 18 Millionen); umgekehrt folgt @Ponticus niemandem. Was zwar etwas aussagen mag über die Bereitschaft, sich mit anderen auszutauschen. Andererseits tut der Papst dies ohnehin ständig im analogen Leben, bei seinen Audienzen, Gottesdiensten und Reisen. Aber sein digitaler Auftritt ist dann doch wieder eher wie von der Kanzel herab und ziemlich einseitig.

Und dennoch ist der Insta-Auftritt des Papstes beachtenswert: Erstens wird hier viel Wert auf Mehrsprachigkeit gelegt, alle Posts sind in meist vier bis sechs Sprachen (Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch) verfasst, und zwar bis zu den Hashtags, was bisweilen lustig wirkt, wenn dann #Peace #Paz #Pace #Paix #Friede nebeneinanderstehen. Das Team des Papstes wagt hier keine Extravaganzen, so gut wie jedes Post (aso 9,5 von 10) zeigt ihn selbst, im stillen Gebet, bei der Predigt, auf Reisen, unter jungen Gläubigen, im Papamobil, bei der Begegnung mit Alten, Kranken, Babys oder Stars wie Bono Vox von der Band U2.

Manche Fotos sind beinahe ikonografisch und eigentlich zu schön für die Ansicht per App am kleinen Smartphone-Bildschirm. Man merkt, dass sie fast alle ein professioneller Fotograf gemacht hat. So wenig vielfältig die Bilder sind, bemüht sich das Team zumindest um Abwechslung bei den Texten, das reicht von Bibelzitaten bis zu Ausschnitten aus Franziskus' Predigten. Nur manche Schnappschüsse brauchen keine Worte, so stand beim Aufeinandertreffen von Papst Franziskus und Papst Benedikt XVI. im Dezember 2018 einfach nichts dabei.

Posts wie dieses werden aber bis zu 350.000 Mal gelikt, von 5000 Menschen kommentiert, mit vielen Herzchen und Blumen in den Kommentaren. Und das nicht nur in katholischen Hoch-Zeiten wie der Karwoche.