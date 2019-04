Auslandssender starten YouTube-Kanal auf Türkisch

Die Auslandssender Deutsche Welle, BBC, France24 und Voice of America haben sich zusammengetan, um in einer Zeit starken politischen Drucks auf türkische Medien und massenhafter Einschüchterung von Journalisten einen türkischsprachigen YouTube-Kanal zu starten. Am Montag wurde +90 in Istanbul vorgestellt und freigeschaltet. Der Kanal soll Hintergrundberichte, Interviews und Reportagen zu gesellschaftspolitischen Themen liefern, fürs Erste soll es wöchentlich drei neue Videos geben.

Diese werden von den einzelnen Sendern unabhängig produziert, aber von einer Programm-Managerin der Deutschen Welle in Berlin koordiniert und kuratiert. Finanziell wird das Projekt vom Deutschen Bundestag unterstützt, mit fünf Millionen Euro für zwei Jahre.

Die „Sprachlosigkeit zwischen der Türkei und unseren Ländern“ habe zugenommen, begründete der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limbourg, das Projekt. Und die Pressefreiheit sei in Gefahr – „um es einmal vorsichtig auszudrücken“. (APA/sim)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.04.2019)