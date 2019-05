Ellen von Unwerth: Ohne Koffer auf Wien-Besuch

Ellen von Unwerths Ankunft in Wien war nur so naja. Denn sie landete zwar pünktlich, aber ohne Koffer, obwohl sie ihn kurz vor dem Abheben aus dem Flugzeugfenster im Gepäckwagen sehen konnte. Woher ich das weiß? Tja, Instagram verrät alles, was die dort Aktiven so loswerden. Die deutsche Starfotografin Ellen von Unwerth zählt bei weitem nicht zu den hyperaktivsten Instagrammerinnen, doch hie und da geht es mit ihr durch und dann lässt sie ihre fast 500.000 Follower an sehr kleinen Details ihres Lebens teilhaben.

Von Unwerth weilte am Freitag in Wien, um hier ihre Ausstellung in der Wiener Preiss Galerie zu eröffnen; eines ihrer bekanntesten Bilder, das hier zu sehen ist, zeigt Sängerin Madonna mit einer dezenten Augenmaske, die verträumt in eine sehr große Perlenkette beißt. (Ein Nachdruck kostet je nach Ausstattung, mit oder ohne Rahmen, 20.000 bis 21.000 Euro.)

Ellen von Unwerths Name mag vielen nicht so geläufig sein wie Helmut Newton, Peter Lindbergh oder Annie Leibovitz, dabei hat die 65-jährige Deutsche ebenso eine beeindruckende Karriere vom Model zur Fotografin hingelegt und zählt heute zu den gefragtesten Modefotografinnen der Welt. Ihren Instagram-Account befüllt sie wie eine junge Influencerin: Mit sehr vielen Fotos ihrer Arbeit und mit Schnappschüssen und Eindrücken aus ihrem Alltagsleben (wie dem Koffer! Ob sie ihn bald wieder bekam und hier Unterwäsche kaufen musste, verriet sie übrigens nicht, aber seit dem Wochenende weilt die Fotografin bei der Biennale in Venedig.)

Klarerweise nutzt sie den Kanal in erster Linie zur Selbstvermarktung, postet also gerne aktuelle Arbeiten, in jüngster Zeit vor allem solche für ihr eigenes, neues Magazin namens „VON“. Dazwischen erinnert sie an alte Fotos, wie zum Beispiel vom kürzlich verstorbenen Designer Karl Lagerfeld mit Kate Moss, Marilyn Manson oder Dita von Teese oder jene Bilder für die „Elle“ 1987, in denen sie Claudia Schiffer wie die junge Brigitte Bardot aussehen ließ – was sowohl das 17-jährige Model als auch die Fotografin schlagartig berühmt gemacht hat.

Eigenes Magazin „VON“

Heute macht Ellen von Unwerth längst nicht mehr nur Bilder für die üblichen Hochglanz-Blätter von „Vogue“, „I-D“ bis „Vanity Fair“, sondern eben ihr eigenes Magazin. Die erste Ausgabe zierte Schauspielerin Cate Blanchett, das zweite Miley Cirus. Die Arbeit mit Blanchett war offenbar sehr lustig, das zumindest verraten die Schnappschüsse aus einem Hotelzimmerbett, auf dem die beiden mit einer Stoffpuppe um die Wette kuschelten. Dazwischen postet Unwerth jede Menge Selfies mit altbekannten Stars aus der Modewelt – wie mit Claudia Schiffer und Naomi Campbell Anfang März, unten links, oder Heidi Klum am Rande der Aufzeichnungen ihres „Germany's Next Topmodel“) und neuen, wie Cara Delevingne – und immer wieder von sich selbst.

Das ist alles in allem wenig abwechslungsreich, gibt einem aber zumindest die Möglichkeit, die Arbeit einer Fotografin gut zu erfassen. Unwerth ist bekannt dafür, die Protagonisten ihrer Fotos nie zu reinen Objekten zu degradieren, bei ihr kommen Frauen immer sehr stark und selbstbewusst herüber, was gut ist; gleichzeitig kultiviert sie eine gewisse Kühlheit, die man mögen muss. Wobei, Queen Elizabeth und Angela Merkel könnte gerade die gefallen. Unwerth verriet kürzlich, dass diese beiden Frauen ganz oben auf ihrer Liste der Persönlichkeiten stehen, die sie unbedingt fotografieren will.