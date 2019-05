"Wir legen den Akzent wieder mehr auf Print"

Beim Newspaper Congress wird dieser Tage wieder über die Zukunft der Branche diskutiert – und es werden jene ausgezeichnet, die optisch herausragende Printprodukte schaffen. Eines davon ist die deutsche Wochenzeitung „Der Freitag“. Was die Zeitung besser macht als andere? „Ich würde sagen, wir sind frischer, witziger, pointierter“, sagt Michael Angele. Darauf lege man auch besonderen Wert, gerade weil die Themen in diesem „Meinungsmedium“ oft sehr ernst sind und die Inhalte „nicht die allerleichtesten“. „Würden wir das in eine schwere, lustfreie Form bringen, dann wäre das wohl zu viel. Ich möchte selber auch keine Zeitung lesen, die mir das auch noch mit Steinen verpackt verkauft.“

Angele ist Mitglied der Chefredaktion. Dass sich das politische Klima in Europa derzeit in Richtung rechts bewegt, macht ihm als Vertreter einer linksliberalen Zeitung keine Sorgen. Eher im Gegenteil: „Ich finde, diese Polarisierung nützt uns eher, denn wenn Rechtstendenzen beobachtet werden, dann gibt es Leute, die genau das nicht wollen. Die kommen dann zu uns und werden hoffentlich feststellen, dass wir nicht versuchen, die Rechten zu verstehen, sondern gewisse Motive der Rechten aufzunehmen und Antworten zu geben. Was bei der linken Presse zum Teil nicht der Fall ist, weil sie sich abschotten und sagen: Das sind alles Nazis.“

„Der Freitag“ bemühe sich „um Versachlichung“ oft hitziger Diskussionen, sagt Angele. Die Entwicklung in Österreich, wo vor allem die FPÖ immer wieder Medien (vor allem den ORF) attackiert, hält er für „höchst beunruhigend“. In Deutschland werde die publizistische Auseinandersetzung auch „sehr hart geführt“: „Die ARD wird kritisiert, aber dass man die Absetzung von einem Vorsitzenden oder Journalisten fordern würde, ist noch nicht denkbar.“ Allerdings, so Angele: „Ich möchte nicht wissen, was kommt, wenn die AfD Regierungsverantwortung übernimmt. Ich sehe das zwar noch nicht, aber man muss wachsam bleiben.“

Community-Debatten ins Blatt gerückt

Mit den Auflagen ist er zufrieden – unter den 23.765 Käufern sind fast 20.000 Abonnenten. „Das ist eine verlässliche, stabile Währung.“ Print-Pessimismus spürt Angele daher nicht. Nach dem Kauf der Zeitung durch Jakob Augstein 2008 habe man Online „neu erfunden“. Die Community und die Blogger hatten großes Gewicht, ihre Texte wurden auch in der gedruckten Ausgabe publiziert. Statt der Leserbriefe habe man die Community-Debatten gespiegelt. „Aber das war nicht befriedigend.“ Daher habe man „im Lauf der Zeit den Akzent wieder mehr auf die Print-Zeitung gelegt“, sagt Angele: „Wenn Print ökonomisch erfolgreich ist, wieso sollte man das nicht tun?“

ZUR PERSON, ZUM KONGRESS Michael Angele ist Mitglied der Chefredaktion von „Der Freitag – das Meinungsmedium“. Diese Wochenzeitung gehört seit 2008 dem Verleger und Journalisten Jakob Augstein. Der European Newspaper Congress findet am 13. und 14. Mai im Wiener Rathaus statt. Zur Eröffnung spricht Philipp Welte (Burda Media). [ „Der Freitag“]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2019)