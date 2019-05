Österreichs Schlagzeilenparade in deutschen Medien

Tag sechs mit dem Ibiza-Gate und auch die deutschen Medien bleiben ohne Pause dran an den Geschichten rund um das skandalöse Video, das eine österreichische Staatskrise ausgelöst hat. Egal, welche Nachrichtenseite man aktuell öffnet, welchen Fernsehsender man aufdreht, man blickt als Österreicher stets in sehr vertraute Gesichter. Besonders auffällig war das am Dienstag und Mittwoch, kurz vor und nach der Angelobung des Expertenflügels, der die aus der Bundesregierung ausgeschiedenen blauen Minister ersetzt. Die ARD-"Tagesschau“ brachte da beinah im Stundentakt Updates zur österreichischen Regierungskrise, was in der Mediathek des Senders zu rot-weiß-roten Fotostrecken zu Tage brachte, die abwechselnd Alexander Van der Bellen und Sebastian Kurz anführten. Dazwischen tauchten dann noch überall Nachrufe auf Rennfahrerlegende Niki Lauda auf. Österreicher, auch der.

Im Stundentakt Nachrichten aus Österreich, wie der Blick in die Mediathek der ARD-Tagesschau zeigt. – (c) Screenshot

Schon Sonntagabend diskutierte Anne Will in der ARD mit Vertretern aller deutschen Parlamentsparteien inklusive AfD und „Spiegel"-Redakteur Martin Knobbe über die Neuwahlen in Österreich und die Folgen für Europas Rechtspopulisten. Mittwochnacht waren bei Markus Lanz dann Puls4-Infochefin Corinna Milborn und die beiden Investigativ-Reporter der „Süddeutschen“, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer zu Gast, die gemeinsam mit „Spiegel“ und „Falter“ Teile des Videos veröffentlicht hatten. Sie erzählten noch einmal, wie sie an das Video gekommen waren, dass sie kein Geld dafür bezahlt haben und wieso sie nur wenige Ausschnitte aus dem insgesamt sieben Stunden langen Material zeigen. Milborn wiederum berichtete, dass sie schon vor gut einem Jahr zum ersten Mal von der Existenz eines solchen Videos gehört hatte und erklärte dem deutschen Moderator die Freiheitlichen.

Die beiden Aufdecker-Medien „Spiegel“ und „Süddeutsche“ sind derweil immer noch mit der Aufarbeitung der Details und Hintergründe zum Ibiza-Video beschäftigt und kommentieren nebenbei das innenpolitische Geschehen. Es gibt aktuell viel Lob für Bundespräsident Van der Bellen, Kritik an oder Schelte für Kurz mit vereinzelt guten Haltungsnoten für bestimmte seiner Entscheidungen. Auch die „Bild"-Zeitung füllt Seiten und Schlagzeilen über die „Ösis“ und „neue irre Details“ zur Ibiza-Affäre in gewohnt zugespitzter Form: „Kurz zeigt sein neues Wackel-Kabinett“ und nimmt den österreichischen Kanzler mal mehr, mal weniger hart ran. Sie kürzt das Land in Schlagzeilen deswegen so oft ab, wie der Chefredakteur Julian Reichelt auf Twitter erklärte, weil der komplette Name zu lang wäre. Und wie ist das eigentlich mit ihrem eigenen Ländernamen?

„Österreich“ ist einfach zu lang für unsere Überschriften, lieber @oliverdasgupta . Bei „Bali“ oder „Wales“ müssten wir nicht zu solchen Methoden greifen. https://t.co/BlMtgkRgUO — Julian Reichelt (@jreichelt) May 20, 2019

Für Deutschland gilt all das, was im kleinen südlichen Nachbarland mit dem außergewöhnlich jungen konservativen Kanzler und den Rechtspopulisten passiert, abwechselnd als gelungenes Vorbild oder abschreckendes Beispiel. Die gemeinsame Sprache (oder eher das Trennende an ihr, wie schon viele Dichter gerne gewitzelt haben) und das Internet lassen die Staatsgrenzen noch leichter verschwimmen. Auch unter deutschen Journalisten in den sozialen Netzwerken scheint es derzeit kein anderes Thema als Österreich zu geben, umgekehrt arbeiten viele österreichische Journalisten in deutschen Medien, an der Recherche zum Ibiza-Video war bei der „Süddeutschen“ u.a. Leila Al-Serori beteiligt. Die Österreicherin war jahrelang Redakteurni beim „Kurier“ und ist seit 2016 Politik-Journalistin bei der „Sz“.

Aktuell entsteht jedenfalls angesichts der großen Ösi-Schlagzeilen-Dichte in deutschen Medien der Eindruck, Österreich sei zu einem Bundesland Deutschlands geworden.

"Ösi-Medien" und "irre Details" - so schreibt die "Bild" über die Ibiza-Affäre. – (c) Screenshot

Eben dieser Eindruck wurde schon am Wochenende dadurch verstärkt, dass nicht nur die Hauptrecherche zum Ibiza-Video, sondern auch viele Reaktionen und erste Stellungnahmen von Politikern über deutsche Medien transportiert wurden. Bundeskanzler Sebastian Kurz gab sein erstes Interview am Sonntag zwar schon der heimischen „Kronen Zeitung“, aber eben auch der „Bild“. Das mag auch an dem guten Draht zu Chefredakteur Reichelt und Reporter Paul Ronzheimer liegen, der eine Biografie über Kurz verfasst hat. Aber auch Ex-Kanzler Christian Kern gab der deutschen „Welt“ eine erste Stellungnahme zu den aktuellen Geschehnissen, auch wenn der Redakteur, der ihn interviewt hat, mit Manfred Klimek ein Wiener ist. Eine zeitlang sah es also so aus, als würden deutsche Medien die Ibiza-Geschichte mehr vorantreiben als österreichische.

Und dann ist da ja auch noch der deutsche Comedian Jan Böhmermann, der sich seit Wochen auffallend intensiv mit Österreich auseinandersetzte und lange vor der Veröffentlichung von dem Ibiza-Video erfahren hat, wie sein Management bestätigt hat, weshalb er in seiner Romy-Dankbotschaft einen Hinweis darauf einbaute. Seit Montag sorgt er mit dem Countdown für seine nächste Sendung Mittwochabend für Spannung. Dass es darin überhaupt noch einmal um Ibiza, Strache und Ösis gehen wird, ist eher auszuschließen. Für den Rest der deutschen Medien wird die österreichische Schlagzeilenparade wohl noch eine Weile weitergehen.