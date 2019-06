David Barstow: „Trumps Mythos ist am Wanken“

Mit seiner Enthüllung hat der Journalist der „New York Times“, David Barstow, den US-Präsidenten in Erklärungsnot gebracht. Er porträtiert einen Mann, der notorisch lügt und lange Zeit Steuern hinterzogen hat. Trumps Aufstieg hätten die Zeitungen in den USA mitzuverantworten, sagt der vierfache Pulitzer-Preisträger. So auch seine Zeitung – die erklärte Feindin Trumps. ?