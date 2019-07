Die neue Offenheit des „Krone“-Chefs

Ein bemerkenswerter Auftritt von „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann war das. Als Gast der Gesprächsreihe „Aufmacher – Die Medienrunde“, die Journalisten rund um Anna Goldenberg („Falter“) und Bettina Figl („Wiener Zeitung“) organisieren, sprach er „ganz offen über vermeintliche und echte Fehler“ von Österreichs immer noch reichweitenstärkster Zeitung. Diese Offenheit passt zum neuen Bild, das die „Krone“ seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos Mitte Mai von sich zeigen will. Herrmann gab dem „Standard“ und Ö1 Interviews, jetzt stellte er sich im rappelvollen Presseclub Concordia den Fragen von Interessierten. Herausgeber Christoph Dichand sprach sich in einem Kommentar unter dem Pseudonym „Aurelius“ für die ORF-Gebühren aus. Und die Zeitung überlegt ernsthaft, dem ihr einst so verhassten Presserat beizutreten, wie Herrmann bekräftigte.

Woher kommt dieser Sinneswandel? Herrmann gab zu, dass das Video, in dem die FPÖ-Politiker Strache und Gudenus von einer Übernahme der „Krone“ sprachen, die Zeitung verändert habe. Ebenso die Tatsache, dass das Video durch den Einstieg von Immobilieninvestor René Benko Ende 2018 teilweise von der Realität eingeholt worden sei. Benkos Einstieg bereite der Redaktion Sorgen, so Herrmann, aber: „Wir lassen uns nicht kaufen.“ Die neue Solidarität mit dem ORF erklärt er so: „Wir verstehen die ORF-Kollegen, die ihre Unabhängigkeit bedroht sehen, jetzt ganz anders, weil wir selbst betroffen sind.“

Vergewaltiger sind nicht „Sextäter“

Der „Krone“-Chef war bereit zur Selbstkritik. Die Bildauswahl und die teilweise haarsträubenden Online-Bildcollagen seien verbesserungswürdig, ebenso die Investigativabteilung. Er räumte gar ein, dass es in der Vergangenheit auch „bedenkliche Kampagnen“ gegeben habe, andere, wie die aktuelle zur Klimakrise, lobte er – und erntete überraschende Zustimmung von „Kobuk“-Macher Helge Fahrnberger. Boulevard sei die „Krone“ für Herrmann aber nicht, eher „eine Zeitung mit boulevardesken Zügen“. Wie es dann sein könne, dass in der „Krone“ Vergewaltiger immer wieder fälschlich als „Sextäter“ bezeichnet werden, wurde er gefragt, Sex sei doch etwas Einvernehmliches. Herrmann gab sich erstaunt, aber lernbereit: „Sie sehen das als Verharmlosung? Dann haben Sie jetzt unser Bewusstsein damit geschärft.“ (awa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)