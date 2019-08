8chan: Wo Attentäter ihre rechtsradikalen Fantasien verbreiten

Ungefähr zwanzig Minuten, bevor am Samstag ein 21-jähriger Texaner in einem Einkaufszentrum in der US-Grenzstadt El Paso das Feuer eröffnete und 20 Menschen tötete, erschien auf der Webseite 8chan ein Eintrag unter dem Titel „It's Time“, gepostet von einem anonymen Nutzer. Er werde heute vermutlich sterben, schrieb er. Seine Leser forderte er auf, den „guten Kampf“ weiterzuführen und ein vier Seiten langes Dokument zu verbreiten: Darin wettert er gegen eine „hispanische Invasion“ und gegen „race mixing“, erörtert geeignete Waffen und kündigt eine Tat an, die ein „Akt der Bewahrung“ sein soll. Dem Christchurch-Attentäter, der ebenfalls ein „Manifest“ veröffentlicht hat, bevor er 51 Menschen tötete, spricht er seine Unterstützung aus. Die Polizei geht davon aus, dass es sich beim Urheber des Dokuments um den tatverdächtigen Schützen handelt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2019)

Jetzt zum Streamingtipps-Newsletter anmelden Was gibt es Neues auf Netflix, Amazon und Co.? Halten die neuen Serien, was sie versprechen? Und welche Filme sollte man streamen? Die wichtigsten Neuigkeiten aus der Streamingwelt, jeden Freitag in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft