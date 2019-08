„Presse“: Mehr E-Paper, mehr Sonntag

Digitales Zeitunglesen wird immer beliebter. Das zeigen auch die aktuellen Auflagenzahlen, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Die ÖAK (Österreichische Auflagenkontrolle) attestiert etwa der „Presse“ für das erste Halbjahr 2019 ein Plus von 41 Prozent bei den E-Paper-Abonnements. Insgesamt blieb die Auflage der „Presse“ (Print und E-Paper) vom Jänner bis Juni mit durchschnittlich 68.130 täglich (Mo–Sa) verkauften Exemplaren stabil (+51). Die Zahl der Abos lag bei 59.423 Stück – das sind um 1487 verkaufte Abos mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders deutlich aber ist das genannte Plus bei den E-Paper-Abos. Ihre Zahl stieg bei der „Presse“ im Jahresvergleich von 11.075 auf nunmehr 15.590 Stück.

Zum Vergleich: „Der Standard“ verkaufte im ersten Halbjahr (Print und E-Paper) 56.647 Exemplare (–574 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018) und zählte 50.577 Abonnenten (–1469), 7597 davon E-Paper-Abos. Der „Kurier“ verkaufte zuletzt 116.984 Stück am Tag (–4557), hatte 92.905 Abonnenten (–4275) und zählte 6416 E-Paper-Abos.

Klar nach oben zeigt die Kurve der „Presse am Sonntag“. Ihre verkaufte Auflage stieg im Jahresvergleich von 79.815 auf 82.631 Stück. Die Zahl der Sonntagsabos wuchs um neun Prozent oder 4890 Stück auf 56.856. Besonders deutlich ist der Anstieg auch hier bei den E-Papers: Waren es im ersten Halbjahr 2017 noch 11.075 Abonnenten, haben nun 15.590 die „Presse am Sonntag“ als E-Paper abonniert. Die steigende Zahl an Abonnenten zeugt vom Vertrauen der Leser in ihre Zeitung und deren Berichterstattung: „Unser Grundsatz ist es, unseren Lesern täglich integren und ehrlichen Journalismus zu bieten, der sowohl die wichtigsten Tagesthemen als auch wissenswerte Hintergrundinformationen beinhaltet – und das auf allen Kanälen“, sagt Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“.

Deutliches Minus bei „Krone“

Insgesamt zeigt die Entwicklung überwiegend Auflagenrückgänge: Die „Krone“ büßte 37.553 verkaufte Exemplare ein und liegt nun bei 679.065, gefolgt von der „Kleinen Zeitung“ mit 277.790 (–1951). Die „OÖ Nachrichten“ verkauften 103.666 Stück (–2885), die „Tiroler Tageszeitung“ 77.153 (–2632), die „Salzburger Nachrichten“ 72.065 (+2517), die „Vorarlberger Nachrichten“ 56.885 (–1643) und die „Neue Vorarlberger“ 6810 (–490). Neu gelistet unter den Kaufzeitungen ist „Österreich“ mit einer Verkaufsauflage von 26.482 Stück. Bei den Gratiszeitungen liegen „Österreich und oe24“ mit 521.157 gratis vertriebenen Stück (+3947) hinter „Heute“ (558.107; minus 7499). Rückgänge gab es auch bei den Magazinen: „TV Media“ verkaufte 153.942 Stück (–9397), „Woman“ 109.866 (–12.120), „News“ 77.166 (–5447), „Profil“ 53.622 (–8242) und der „Trend“ 41.611 (–823). (i. w.)

