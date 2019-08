Trump hat einen neuen Lieblingssender

Donald Trump und Fox News - das war in den vergangenen Jahren eine enge Beziehung, die nun offenbar distanzierter ist. Zwar berichtet der US-Sender weiterhin überwiegend kritiklos über den US-Präsidenten, doch zumindest auf Trumps Seite ist das Verhältnis abgekühlt.

So hatte sich Trump mehrfach über den Sender beklagt, weil er in dessen Umfragen zur Präsidentschaftswahl 2020 regelmäßig hinter mehreren seiner demokratischen Rivalen zurückliegt. Nun schwärmt der Präsident für einen anderen Partner in der US-Fernsehlandschaft, der ihm noch herzlicher zugeneigt ist - den eher kleinen Sender OANN.

"Tatsächlich schalte ich, wenn immer es möglich ist, @OANN ein!" bekundete Trump kürzlich. Über Fox News hingegen zog er zuletzt immer wieder her. Der Sender sei "nicht mehr das, was er mal war", klagte der Präsident im Juli, nachdem Fox News seiner Ansicht nach einen Oppositionsabgeordneten zu schonend befragt hatte.

Watching Fake News CNN is better than watching Shepard Smith, the lowest rated show on @FoxNews. Actually, whenever possible, I turn to @OANN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

Es ist etwas im Gange, das Trump nicht glücklich macht

Auch bei seiner Rückkehr vom Sommerurlaub am Sonntag machte der Präsident seinem Frust über Fox News wieder Luft: Dort sei "etwas im Gange", über das er "nicht glücklich" sei. Trotz aller Pro-Trump-Botschaften stellt Trump inzwischen die Loyalität des Senders aus dem Reich des Medienmoguls Rupert Murdoch in Frage.

Auch, weil Fox News diverse Auftritte von demokratischen Präsidentschaftsbewerbern bei Bürgerversammlungen ausgestrahlt hatte. "Fox bewegt sich immer mehr auf die verlierende (falsche) Seite zu, indem es über die Dems (Kurzform für die Demokraten) berichtet", grantelte Trump im Mai. Und jüngst beschwerte sich der Präsident eben darüber, dass er seine "schlimmsten Umfragewerte" immer bei Fox News bekommen habe.

Trump: "Danke für die nette Art"

Über den erst seit 2013 existierenden Kabelsender One America News Network (OANN) schüttet Trump hingegen Lob aus, darunter in einer Serie von Twitter-Botschaften der vergangenen Monate. Bereits im Juni 2018 hatte Trump bei einer Pressekonferenz in Singapur nach seinem historischen ersten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nicht nur eine OANN-Reporterin eine Frage stellen lassen, sondern dabei gleich auch noch vor der Weltöffentlichkeit ihren Sender gerühmt: "Danke für die nette Art, in der Sie uns behandeln. (...) Es ist wirklich schön, was Sie machen."

Also, congratulations to @OANN on the great job you are doing and the big ratings jump (“thank you President Trump”)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

Der Sender mit Sitz im südkalifornischen San Diego wurde von dem aus der Technologiebranche kommenden Millionär Robert Herring gegründet. OAANN beschreibt sich als Kanal "für unverfälschte Nachrichten" und ohne politische Meinung. Das erinnert an das "Fair und ausgewogen"-Motto von Fox News.

Man zeigt sich offen als noch freundlicher: Als Fox News sich kürzlich von einem Trump-Auftritt im Bundesstaat New Hampshire ausblendete, blieb OANN dabei: "Wir werden niemals ausblenden!" versicherte Herring persönlich in einer Twitter-Botschaft. Der Sender-Chef beschreibt OANN als "den liebsten Nachrichtenkanal des Präsidenten".

Eine Gemeinsamkeit mit Trump ist, dass OANN einer großen Nähe zu Moskau verdächtigt wird. Kritiker werfen dem Sender vor, russische Propaganda zu verbreiten.

Trumps frische Liebe zu OANN bedeutet aber nicht, dass seine alte Liebe zu Fox News völlig erloschen ist. So startet der Präsident weiterhin regelmäßig mit der Morgensendung "Fox & Friends" in den Tag - von der Sendung hat er sich immer wieder inspirieren lassen, ihr hat er auch häufig Telefoninterviews gegeben. Nicht zuletzt an der Zahl der künftigen Trump-Interviews bei Fox News wird sich abmessen lassen, wie eng die Beziehung noch ist.

(APA/AFP)