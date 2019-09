Verleger starten Kampagne: „Abo für den Kopf“

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) wollte genauer wissen, was Zeitungsabonnenten von Nichtabonnenten unterscheidet. Das Institut Ifes führte daher im Auftrag des VÖZ von Mai bis Sommer eine Befragung mit 1001 Interviews durch. Fazit: Wer ein Abo hat, interessiert sich deutlich mehr für Politik bzw. Wirtschaft (jeweils zu 69 Prozent) und schätzt sich selbst in allen Bereichen (außer beim Themenkreis Digitalisierung und Internet) für kompetenter ein, als es Personen tun, die kein Print-Abo haben. 62 Prozent der Abo-Bezieher bezeichnen sich als politisch interessiert (bei Personen ohne Abo: 44 Prozent), 68 Prozent der Abonnenten nehmen die Möglichkeiten der politischen Partizipation wahr (bei Nichtabonnenten sind es weniger als 60 Prozent). Bei einem Wissenstest zu aktuellen Themen schnitten Abonnenten deutlich besser ab als Nichtabonnenten. Unterm Strich fand VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger also gute Argumente, jenen, die noch keines haben, ein Zeitungs-Abo schmackhaft zu machen.

41 Prozent haben ein Zeitungs-Abo

Das geschieht nun mit der neuen Herbstkampagne des VÖZ: Unter dem Slogan „Hol dir das Abo für den Kopf“ wird darin der Mehrwert von Zeitungs-Abos (egal, ob Print, E-Paper oder digital) beworben. Österreich sei an sich schon ein Abo-Land, sagt Grünberger: 41 Prozent der Österreicher haben ein Tageszeitungs-Abo, zehn Prozent nutzten es von Familie oder Freunden mit. Bei Wochenzeitungen sind es 19 Prozent Abonnenten und acht Prozent mit Mitnutzung. Auch jüngere Konsumenten seien grundsätzlich bereit, Geld in die Hand zu nehmen: 42 Prozent der unter 29-Jährigen zahlen etwa für ein Videostreaming-Abo. Hier gibt es also auch Potenzial für Zeitungen. „Abos gibt's für jedes und alles“, sagt Mariusz Jan Demner, dessen Agentur die Kampagne gestaltet hat. „Das Fitness-Abo bildet deinen Body – Das Abo für den Kopf bildet dich weiter“, heißt es auf einem der Sujets, die als Printanzeige, online und (Merlicek: „Das haben wir uns fast nicht getraut vorzuschlagen“) in sozialen Medien zu sehen sein werden. Heute, Donnerstag, geht's los. (i. w.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2019)