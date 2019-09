Journalisten Club unter Druck: Sponsoren für Preis steigen aus

Das Land Burgenland und die Esterhazy Betriebe steigen als Sponsoren beim Prof. Claus-Gatterer-Preis des Österreichischen Journalisten Clubs (ÖJC) aus. "Aufgrund der aktuellen Berichterstattung" sehe man sich gezwungen, die Vereinbarung zur Preisverleihung "mit sofortiger Wirkung zur Auflösung zu bringen", hieß es am Mittwoch. Die Kooperation war im Juli verkündet worden.

Was war passiert? Ende August lehnte der Tiroler Blogger und Aufdecker Markus Wilhelm den mit 10.000 Euro dotierten Claus-Gatterer-Preis des Clubs ab: Er könne den Preis nicht annehmen, weil er damit Arbeit und Methoden des ÖJC und seiner Sponsoren gutheißen und unterstützen würde.

Wenig später zeigte er auf, wie „die Herren vom ÖJC“, Fred Turnheim und Oswald Klotz, in den vergangenen Jahren Geld verdient haben. Er warf ihnen „Parasitismus am kritischen Journalismus" vor. Der Verein habe die Auszeichnungen als Geschäftsmodell betrieben , indem er Sponsoren das Vielfache des Preisgeldes in Rechnung stellte. Der ÖJC bestreitet die Anschuldigungen.

Die Reaktion der Sponsoren: "Das als Zeichen für den kritischen, freien Journalismus gesetzte Engagement von Land und Esterhazy erscheint im Zusammenhang mit dem Preis in den vergangenen Wochen in negativem Licht", wird in der gemeinsamen Stellungnahme festgehalten. Die auf drei Jahre angelegte Kooperation mit dem ÖJC sei damit "mit sofortiger Wirkung beendet".

