Koreas Friedensversuch hat viele Väter

Das Friedensfest an der Demarkationslinie zwischen den formell noch immer im Krieg befindlichen Staaten Nord- und Südkorea ist Geschichte. Wer darf nach diesem Treffen mit seinen subtilen symbolischen Details den dicksten Lorbeer für eine vage in Aussicht gestellte nukleare Abrüstung und die Einleitung eines Normalisierungsprozesses ernten? Der kommunistische Führer Kim Jong-un aus dem Norden oder Staatschef Moon Jae-in aus dem Süden? Nein, ein ganz anderer, der nur drei Zeilen für die Bewertung des historischen Ereignisses braucht: US-Präsident Donald Trump tweetete noch am Freitag: „KOREAKRIEG VOR DEM ENDE! Die USA und ihr ganzes großartiges Volk sollten sehr stolz auf das sein, was gerade in Korea stattfindet!“ Verneigt euch, ihr Völker, vor dem großen Weltenlenker, der Kim angeblich im Juni treffen will, um die Entspannung weiter zu fördern.

Was aber meinen treibende Kräfte der beiden Koreas und ihr Umfeld dazu? Medien in Pjöngjang lobten am Samstag die „unsterbliche Leistung“ ihres Kim, die „hell eingraviert werde in die Geschichte von Koreas nationaler Vereinigung“. Der Austausch mit dem Süden sei „ehrlich und herzlich“ gewesen, so die staatliche „Korean Central News Agency“. Beim Gipfel habe sich „des obersten Führers brennende Liebe für die Nation“ gezeigt. Und Trump? Vorerst ausgeblendet.

Südkoreanische Zeitungen reagierten etwas weniger enthusiastisch als der Norden auf den Gipfel. Die konservative „Chosun Ilbo“ kommentierte, dass es positiv sei, die eingefrorenen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern, dass jedoch noch viel bei der Denuklearisierung zu wünschen übrig sei. Im Vergleich zu dem, was 2005 vereinbart worden war, bedeute das Treffen sogar einen Rückschritt. In dem politisch etwas weiter weniger rechts stehenden Massenblatt „JoongAng Ilbo“ wurde bemerkt, dass die Situation „drastisch anders“ sei als noch vor Monaten, als es zwischen Nord und Süd große Spannungen gegeben habe. Aber es sei noch ein langer Weg hin zur Abschaffung der Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel.

In einem benachbarten Inselreich macht man sich Gedanken darüber, welche Rolle es künftig bei diesem Umbruch spielen solle. Die englische „Japan Times“ analysiert, dass Tokio verzweifelt daran interessiert sei, bei der nächsten Verhandlungsrunde zwischen den beiden Koreas eine Rolle zu spielen. Was aber könnte man tun? „In ihren Prognosen sagen Experten, dass Japans größter Hebel in Cash besteht, oder, um es etwas milder auszudrücken, ökonomischer Unterstützung.“ Diese würde es ermöglichen, die diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea zu normalisieren, das sei das wirksamste Lockmittel. Ein Kommentar in Tokios Eliteblatt „Nihon Keizai Shimbun“ glaubt zu wissen, was Kim zum Einlenken bewegt hat. Der militärische Druck aus Washington und die internationalen Sanktionen: „Dass er sich sogar zur Versöhnung mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping hinreißen lässt, zeigt, wie groß seine Angst davor ist, dass die USA und China sein Regime zerstören könnten.“