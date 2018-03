"Homo Austriacus": Stolz auf Österreichs Bäume

Stand Servus TV zuletzt zunehmend im Verdacht, ein - trotz aufwendiger Extremsport-Dokus - ziemlich konservativer Heimatsender zu sein, der mitunter auch Rechtsextremen und Außenseitern einer "Meinungsdiktatur" eine Bühne bietet, so weiß der Sender auch, mit volkstümlicher Abendunterhaltung auf das Schöne, Bewahrenswerte und Stolzmachende des Landes hinzuweisen. Mit "Homo Austriacus" hat sich Servus TV eine ganze Quizshow gebastelt, die um diese Themen kreist. Am Donnerstag startete die dritte Staffel, moderiert von Ciro De Luca.

Die Grundidee: Zwei Teams müssen raten, wie der gemeine Österreicher tickt, mit jeder Runde sind mehr Punkte zu holen. Zum Auftakt traten Fußball-Legende Herbert Prohaska, Schauspielerin Kristina Sprenger und Dompfarrer Toni Faber an gegen Kabarettist Gerold Rudle, Stimmenimitator Alex Kristan und Chris Lohner (De Luca, selbst unter anderem aus der ÖBB-Werbung bekannt, stellte sie vor: "Die einen haben Opernstimmen, sie hat eine Bahnhofsstimme").

Wir tanzen besser als die Deutschen!

In einem Setting zwischen Holzhütten-Dekor und Porzellantellern an der Wand wurden Statistiken präsentiert - und was für welche! Mit wie vielen Bäumen pro Einwohner kann Österreich aufwarten? Und mit wie vielen Baumsorten? Was machen die Österreicher lieber im Wald, joggen oder doch Schwammerl suchen? Wer sich bei solch aufregenden Daten zu leicht tat, konnte seine Schätzfähigkeiten auch am Walzer messen: Wie viele Österreicher haben wohl einen Tanzkurz besucht? Antwort: 68 Prozent, deutlich mehr als die deutschen Nachbarn. "Da könn' ma stolz sein", meinte Moderator De Luca dazu.

Daneben sang Sprenger den STS-Hit "Kalt und Kälter" (angeblich "schöner als das Original"), Kristan sprach im Prohaska-Idiom (ob besser als das Original, wagte niemand einzuschätzen) und Faber erklärte, wie er mit Gläubigen umgeht, die zu typisch österreichisch - also grantig - sind.

Für das Siegerteam gab es übrigens Medaillen. Verliehen von der niederösterreichischen Karpfenkönigin. Wie viele Karpfen Herr und Frau Österreicher pro Jahr verspeisen, wurde leider nicht verraten. Vielleicht müssen wir das in Folge zwei erraten.