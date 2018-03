Gefährliche Afghanen, royale Hochzeit: Der Spagat beim ORF-"Thema"

Wie zusammenbringen, was nicht zusammen gehört? Diese Frage musste sich Moderator Christoph Feurstein vor der Ankündigung der beiden Themen stellen, die Montagabend in seiner Sendung ausgebreitet wurden. Denn eine Überleitung von "Afghanen: Zwischen Integration und Kriminalität" und "Meghan Markle: Vom Filmstar zur Prinzessin" liegt nicht wirklich auf der Hand.

Das ORF-Magazin "Thema" hat es sich jedenfalls nicht leicht gemacht - vor allem mit dem Hauptthema Afghanen. Hier kann man sich ordentlich in die Nesseln setzen. "Gerade junge afghanische Männer sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Unter den Asylwerbern sind sie diejenigen, die am häufigsten mit dem Gesetz in Konflikt kommen." Eine knappe halbe Stunde dauerte der Bericht, der verschiedene Problembereiche aufzeigte und vom Psychiater bis zum HTL-Lehrer vor allem jene Menschen zu Wort kommen ließ, die Einblick in die Lebenssituation von Afghanen in Österreich haben.

Anlass für den Beitrag war die kürzlich passierte Messerattacke auf der Wiener Praterstraße. Die Zuseher erfuhren noch etwas mehr über den Täter, der "mit seiner Lebenssituation nicht zufrieden war". Die Frage, wie sich eine solche Tat verhindern ließe, wurde von psychologischer Seite beantwortet (durch Bindung, Beschäftigung, Screening), von politischer aber nicht. Feurstein: "Wir haben uns sehr bemüht, zum Thema 'Afghanen in Österreich: Kriminalität und Abschiebung' einen Gesprächspartner aus dem Innenministerium zu bekommen." Leider habe dieses nicht auf die Anfrage reagiert. Die Frage, warum der Mann, der zweimal die freiwillige Rückkehr beantragt hatte (zuletzt zwei Tage vor der Messerattacke), noch in Österreich war, blieb offen.

Die Sendung versuchte, dem bei solchen Themen oft gehörten Vorwurf der Einseitigkeit entgegen zu wirken. Auch Polizeisprecher Harald Sörös sagte im Interview, er habe das Gefühl, in Berichten über Afghanen werde von manchen Medien übertrieben, von anderen verharmlost. "Insgesamt würde ich sagen, dass die Wahrheit in der Mitte liegt". Die Wahrheit und die Mitte: Viel strapazierte Begriffe, die andere Interview-Partner beim "Thema" sicher auch anderswo finden als der Polizeisprecher.

Eine weniger große Rolle spielen die Wahrheit und die Mitte jedenfalls, wenn es um Klatsch und Tratsch im britischen Königshaus geht, und vielleicht ist das zweite Thema auch damit zu erklären. Die Zuseher erfuhren, dass die bürgerliche US-Schauspielerin Meghan Markle sich wegen der bevorstehenden Hochzeit mit Prinz Harry bereits taufen ließ. Und natürlich wurde auch die Frage gestellt, was an dem Gerücht dran sei, Harry hätte ein uneheliches Kind. Wie nun also die Themen zusammenbringen? Moderator Feuerstein entschied sich für die klarste Variante: Gar nicht. Ohne Überleitung ging es nach dem Thema "Afghanen" weiter: "Im Mai findet im britischen Windsor die Hochzeit des Jahres statt."

