Warum tut der sich das an? Pirchner bei „Willkommen Österreich“

„Endlich! Nach Jahren des Bettelns und Bittens“ freuten sich Dirk Stermann und Christoph Grissemann bei der Ausstrahlung ihrer Sendung am Dienstagabend über ihren Gast Wolfram Pirchner. Bisher war er der Running Gag der Sendung, wurde in Clips immer wieder auf die Schippe genommen. Die wiederholten Einladungen zur Sendung hatte der Ex-Moderator (etwa: ZIB, „Heute in Österreich“, „Mei liabste Weis“ oder zuletzt „heute leben“) nie angenommen. Verständlicherweise.



In seiner neuen Funktion als „Mentalcoach“ kam Pirchner aber, und das Moderatorenduo empfing ihn mit bitterbösen Fragen und hämischen Bemerkungen zu seiner Vergangenheit im ORF. „Hast du bei den Sendungen getrunken? Immer dann, wenn Beiträge liefen?“, fragte etwa Stermann, wohl gespielt unwissend. Uneinigkeit zeigten Grissemann und Stermann bei der Frage, wie betrunken Pirchner am Bildschirm wirkte.



Harte Bandagen. Der 59-Jährige schlug einen ähnlichen Ton an, was aber noch deplatzierter wirkte als seine Offenheit. Er habe Angst vor den Gästen seiner Sendung gehabt, etwa vor einer Dame, die Jeanstaschen schneiderte und penetrant nach Urin stank. Der gebürtige Tiroler erzählte auch von Problemen im Alter und den kleinen Fingern seiner Urologin.

„Hast du schon einmal versucht, dich umzubringen?“

Bei der Frage „Gab es Psychiatrie-Aufenthalte in deinem Leben?“ verwies Pirchner gottlob auf seine Privatsphäre. Allerdings nicht, ohne länger darüber nachzudenken. Scherzhaft gemeint war eigentlich das „Hast du schon einmal versucht, dich umzubringen?“, das er ernsthaft bejahte. Er sei damals 29 gewesen, habe auf einer Brücke gestanden. Kurze Betroffenheit, eine Bitte um Applaus. Es folgte eine Reihe (ausnahmsweise nicht peinlicher) TV-Momente und Grissemanns Hinweis, dass Pirchner im ORF sehr abgehe. „Wirklich“.

Warum nur hat sich Pirchner das angetan? Die Verkaufszahlen für sein neues Buch dürften dadurch eher nicht in die Höhe schnellen: Seine Abhandlung über das Altern ist wohl nicht ganz kompatibel mit dem Leseverhalten der Zuseher von „Willkommen Österreich“. Also: Hat er eine Wette verloren? Ist das Auftreten Teil einer Therapie? Steckt ein Erpressungsversuch dahinter? Wir werden es wohl nie erfahren. Eine Möglichkeit, Pirchner bloß zu stellen, ließen Grissemann und Stermann übrigens aus. Dass der Mentalcoach heuer bei der Landtagswahl in Niederösterreich kandidierte (übrigens für die ÖVP), blieb unerwähnt. Warum eigentlich?

Die Sendung in der TVthek >>>



"Wir lieben ihn heiß": Aus einer Sendung von 2011