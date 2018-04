3500 Mal Barbara Karlich: "Hörst du das Grummeln im Publikum?"

Unermüdlich diskutiert Barbara Karlich seit 1999 im Nachmittagsfernsehen (auch bekannt als: Bügelfernsehen) über wirklich alles. Piercings und das Altern, Schulden und Glatzen, vor allem aber über die Liebe. Auch bei der gestrigen Sendung war das "größte aller Gefühle" Thema.

Sendungen wie die "Barbara Karlich Show" stehen dabei immer im Spannungsfeld zwischen Exzentrik (das Publikum will verschiedene Lebensentwürfe sehen) und Konvention (das Publikum lehnt verschiedene Lebensentwürfe ab). Der gesellschaftliche Konsens zeigt sich am Raunen der Zuschauer, wie auch am Mittwoch bei der 3500sten Sendung zu sehen war.

Die wie immer gut gelaunte Moderatorin Karlich setzte lieber das Thema ins Zentrum als das Jubiläum (das sie mit keinem Wort erwähnte): "Ich statt wir: Wie viel Distanz braucht eine Beziehung?" übersetzt: Ist es gut so, wenn ein Paar nicht zusammenlebt? Einer derjenigen, die das Zusammenleben nicht zwingend voraussetzen, war der 64-jährige Gast Johann, seit sieben Monaten "frisch verliebt". (Apropos: Insgesamt 46 Heiratsanträge wurden bisher auf Karlichs Bühne gemacht.)

"Liebe braucht Distanz. Wenn man zu nahe beieinander ist, ist das nicht gut", sagte Johann also. "Dann stört es einen schon, wenn der andere jetzt im Badezimmer ist. Ich möchte rein und das Klo ist noch nicht frei. Da fangen Kleinigkeiten an zu stören." Was prompt ein strafendes Gemurmel der Zuschauer zur Folge hatte. "Hörst du das Grummeln im Publikum?", fragte die Moderatorin.

Ein allzu zu großes Maß an Toleranz ist der Sendung hinderlich, eine gewisse Ich-weiß-es-besser-Einstellung dagegen unabdingbar. Er könne nicht mitreden, wenn er das nicht erlebt habe, sagte der letzte Gast, LKW-Fahrer Fred. Er hat offenbar einfach weniger Belehrendes an sich - und wusste deshalb nicht genau, wie er auf Karlichs Fragen reagieren soll. "Meine Frau zieht nicht einfach allein irgendwo hin. Jetzt kann ich auch nicht sagen, wie das wäre wenn. Die Situation muss man ja erleben." Gottseidank war eine Experin zur Hand, die die Situation retten konnte.

Die Sendung in der Mediathek >>>