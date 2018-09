"Schnell ermittelt": Ein Mord stört hier die Scheinidylle

Dieses Familienleben ist viel zu idyllisch! Der Ex (Andreas Lust) ist schon frühzeitig auf, um mit den Kindern eine Stiege im Garten zu betonieren, das Töchterchen macht Frühstück - und Kommissarin Angelika Schnell (Ursula Strauss) glaubt doch tatsächlich bis zum ersten Espresso, sie könnte sich einen Tag Zeitausgleich nehmen. Daraus wird natürlich nichts, sonst wäre das ja nicht der Staffelstart von zehn neuen Mordfällen: Ab heute, 20.15 Uhr, wird in "Schnell ermittelt" wieder gestorben - und ermittelt. Aus dem gemütlichen Vormittag (der Ex spricht vom "Experiment Wohngemeinschaft") gerissen wird Angelika Schnell von "Manfred Wohlkönig" (er gibt dieser Episode den Namen), einem Industriellen, der mit Kabelbindern verschnürt, ölverschmiert und mausetot auf dem Gelände einer Baustelle liegt . . .

Bei ihren Ermittlungen stoßen Schnell und Kollege Franitschek (Wolf Bachofner) auf einen verdächtigen Umweltschützer, die abgestumpfte Witwe (laut Frani "eine typische Plastiline" à la Beauty Doc), deren aufmüpfige Tochter (mit millimeterkurz geschorenen Haaren) - und eine ehemals befreundete Familie, die sich von den Wohlkönigs nicht nur distanziert hat, sondern so weit wie möglich weggezogen ist. Die Frage nach dem Warum können deren beiden trotzigen Teenager-Kinder nicht beantworten. Oder wollen sie nicht?

Mit Teenagern kennt sich Schnell als zweifache Mutter aus. Aber wenn es nur der Trotz wäre! Seit einem Vorfall aus der vergangenen Staffel weiß sie nicht mehr, was sie von ihrem eigenen Sohn halten soll, der da so friedlich mit dem Papa im Garten herumbuddelt. Hat er tatsächlich einen Mord begangen? Dieser Zweifel, der - ein Handy-Video belegt es - eigentlich schon eine Gewissheit ist, nagt an der ohnehin etwas melancholisch veranlagten Kommissarin, die sich immer wieder in Tagträumen verliert, Verbrechensopfer haluziniert und ein Alkoholproblem hat. Und genau das ist es, was diese Serie ausmacht: Es geht weniger um die Morde, es geht um Angelika Schnell, diese sensible, verletzliche, selbstbewusste, intuitive, intelligente, leicht psychotische, schräge und damit so interessante Figur, die eine erfolgreiche Ermittlerin ist, aber im privaten Bereich immer wieder scheitert. "Weißt, was mich tröstet?", fragt sie Frani, als alles überstanden ist: "Ich bin nicht die einzige Mutter, die versagt hat."