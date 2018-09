Schlechter Gag, Freiheit weg: Herbert Kickl in "Willkommen Österreich"

Hätte Herbert Kickl nicht schon so viele böse Witze und Wortspiele auf Kosten anderer gemacht, könnte man fast Mitleid haben. Denn der FPÖ-Innenminister bekam gestern, Dienstag, in der ORF-Satire-Show "Willkommen Österreich" wirklich sein Fett ab. Was heißt: Christoph Grissemann spielte Kickl und ließ dabei das Gift ordentlich spritzen. Sein Gegenüber war Peter Klien als verdatterter Reporter, der zum Gespräch ins Zimmer des Innenministers geladen wurde.

Dass die Begegnung nicht ganz auf Augenhöhe stattfand, muss man den Sendungsverantwortlichen verzeihen: Kickl war dafür einfach zu klein. Visuelle Effekte ließen den Minister soweit schrumpfen, dass sich sein Stift wie ein Handstaubsauger ausnahm. Mit aggressiv-enttäuschtem Blick begrüßte er Klien - und bedachte ihn mit einer Flut aus Vorwürfen und wüsten Beschimpfungen. "So, Sie würdeloser Witzemacher, heute ist kein Interview. Was hätten Sie mich denn gefragt?"

Die Handlung ist schnell erzählt: Klien bekam bei Kickl seine "Freisetzungsunterlagen für selbst ernannte Medienvertreter", weil er die Regierung „fürchterlich anpatzt“. (Bereit liegen diese übrigens auch für "Tarek Leitner, Armin Wolf, Nadja Bernhard und wie diese Kreaturen, diese Kreativen alle heißen".) Gemacht war der Einspieler fein, weil Grissemann sich erstens schauspielerisch einige Mühe gab (auch die Maske war ausnahmsweise gut) und weil zweitens die Sprache des Ministers treffend persifliert wurde.

Klien und der Dreck am Stecken