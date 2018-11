Sind Grissemann und Stermann Sexisten?

Eigentlich mögen die Moderatoren von "Willkommen Österreich" Political Correctness ja gar nicht. Trotzdem bemühten sie sich Dienstagabend sehr, sich auf die richtige Seite zu stellen. Nämlich auf die Seite derer, die Frauen korrekt behandeln.

Maurers Fall ist bekannt: Sie bekam sexistische Hass-Nachrichten, machte das öffentlich, beschuldigte einen Mann, der sie dann wegen Verleumdung verklagte - und sie verlor. Mit einer erfolgreichen Spendenaktion machte sie auch international Schlagzeilen. Nun ist die 33-jährige ehemalige Grünen-Abgeordnete eine Galionsfigur im Kampf gegen Sexismus.

Sie war in den vergangenen Wochen und Monaten in vielen Sendungen - und gestern eben auch in "Willkommen Österreich", wo sie mit Küsschen begrüßt und zu ihrer Geschichte befragt wurde. Wobei das Moderatoren-Duo Christoph Grissemann und Dirk Stermann wissen wollte, wie das denn so sei mit den sexistischen Männern, warum die so sind, wie sie sind.

Dass der schwarze Humor der beiden aus feministischer Sicht nicht immer koscher ist, kann man annehmen. Also lag die Frage nah: Wird Maurer sie dafür kritisieren? Und ja: Sie tat es. Sexismus sei nicht das Problem einzelner Gruppen oder einer einzelnen Partei, sagte sie, sondern ein Gesamtgesellschaftliches. "Insofern ist das überall zu bekämpfen, zum Beispiel auch in dieser Sendung." Da kam der Running-Gag-Stinkefinger von Stermann und die beiden wollten Beispiele hören. Sei Maurer "heute" etwas aufgefallen?

Grissemann und Stermann witzelten herum - ganz angenehm konnte das trotzdem nicht sein. Maurer habe sich, sagte sie, zur mentalen Vorbereitung alte Sendungen angesehen, und da hätten Grissemann und Stermann etwa fünf Minuten über die Unterhose von Helene Fischer geredet. "Ist das sexistisch?" fragt Grissemann. Sie hätte eben nicht viel anderes zu sagen gehabt. Was Maurer auch wieder lustig fand. Eine Pointe ist eine Pointe ist eine Pointe.

Maurers Pointe kam zum Schluss. ORF-Formate würde sie schon sehen, aber Nachrichtensendungen - "nicht Euch." Nur jetzt eben zur Vorbereitung. Das sei „manchmal schon ein bissl lustig" gewesen.

Die Humorforscherin Jennifer Hofmann glaubt übrigens, dass man (zumindest eine Prise) schlechter Laune braucht, um schwarzem Humor etwas abzugewinnen. So gesehen könnte sich jeder freuen, der darüber nicht lachen kann.

P.S. Die besten Pointen der Sendung hatte übrigens Peter Klien, der mit einem „Bobo oder Prolo“-Test am Parteitag der SPÖ aufkreuzte und Minister "Protzda" nach der Zeit fragte.

Die Sendung zum Nachschauen >>>