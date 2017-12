Michael Niavarani: "Der Goethe war ein bissl ein Trottel"

Die Presse: Ich möchte mit einem tragischen Ereignis beginnen. Seit dem Brand in der Wiener Marxhalle im September müssen alle Vorstellungen verlegt werden. Haben Sie darin eine Ironie erkannt? Auch Shakespeares Globe-Theater ist abgebrannt.



Michael Niavarani: Natürlich. Das ist das erste, was mir eingefallen ist. Es war allerdings ein paar Jahre zu früh – das Globe haben sie 1599 eröffnet und 1613 hat es gebrannt. Mir war aber wichtig, dass es abbrennt. Ich bin der Harnoncourt des Theaters: Ich will, dass es original so ist wie bei Shakespeare. Wir haben auch alle Syphilis, so wie die damals. Uns brennt's also auch.



Das heißt, sie hätten Ihr Globe früher oder später selbst in Brand gesetzt?