Zirkus: Zwei Sessel, 14 Bälle und die Wirklichkeit

Zirkus – im Winter? Was bis heute in vieler Ohren nach jahreszeitlicher Unvereinbarkeit klingen mag, ist in Salzburg mittlerweile besteingeführte Tradition. Bereits zum 17. Mal lädt man heuer an der Salzach zum „Winterfest“ in den Volksgarten, und dieses „Winterfest“ stand von den bescheidensten Anfängen des Jahres 2001 an ganz im Zeichen einer in Österreich nicht eben weit verbreiteten Kunstform, des Nouveau Cirque, jener vor allem im frankofonen Raum hoch angesehenen Mischung aus Akrobatik, Tanz, Theater, Musik und jeder Menge Poesie, die mit dem Zirkus vergangener Tage nicht mehr allzu viel gemein hat: die Gattungsbezeichnung, den Austragungsort, üblicherweise ein Zelt – und jene Wirkmächtigkeit über alle sozialen Schichten und Altersgruppen hinweg, um die andere darstellende Künste den Zirkus seit je (und mit Recht) beneiden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.12.2017)