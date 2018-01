"Homohalal": Was wurde aus den Votivkirche-Aktivisten?

Als Flüchtlinge die Wiener Votivkirche besetzten, als sie in den Hungerstreik traten, als die Räumung ihres Zeltlagers im Sigmund-Freud-Park angeordnet wurde, als zwischen Caritas und anderen Helfern ein Streit entbrannte, als Medienberichte die Besetzung heiß diskutierten und als parlamentarische Anfragen gestellt wurden – das war die Jahreswende 2012/13, eigentlich gar nicht so lang her. Aber die große Fluchtwelle drei Jahre später lässt das Refugee Protest Camp im Sigmund-Freud-Park wie eine historisch verblasste Episode erscheinen. Und man fragt sich: Was ist eigentlich aus den Flüchtlingen von damals geworden?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)