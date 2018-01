Burgtheater-Vestibül: Alter Mann, umgeben von Geistern

Saturn ist der Gott der Aussaat, die römische Variante des Griechen Kronos, der stets seine Kinder frisst, ehe ihn sein Sohn Zeus (Jupiter) besiegt. Saturn ist auch ein Planet, der an die 30 Jahre braucht, um die Sonne zu umkreisen. Sowohl mit dem Mythos als auch mit dem Himmelskörper ist Noah Haidles 2008 in New York uraufgeführtes Kammerspiel „Saturn Returns“ verbunden, das am Samstag im Vestibül des Burgtheaters Premiere hatte. Sara Abbasi hat es in der deutschen Übersetzung von Brigitte Landes einfühlsam inszeniert. Erzeugt wird in gut 70 Minuten eine elegische Atmosphäre, die manchmal ins Larmoyante oder kurz auch ins Lakonische kippt.

Stets aber spürt man in dem Stück von Haidle (er ist Jahrgang 1978 und stammt aus Grand Rapids in Michigan) ein Geheimnis. Hier spielt das Schicksal mit. Gezeigt wird ein Mann von 88, 58 und 28 Jahren, der schwere Verluste zu verkraften hatte, offenbar also immer dann, wenn Saturn seinen Lauf um die Sonne vollendet hatte. Begonnen wird in hohem Alter: Es rauscht in dem kleinen Saal, als ob sich aus einem milden Westwind ein veritabler Sturm entwickelte. Ein Greis wird von einer Pflegerin in einen Raum gebracht, der klinisch nüchtern und fast symmetrisch wirkt. In die Mitte hat Bühnenbildnerin Sarah Sassen einen Kubus aus Glas gestellt, in dem sich Pflanzen befinden, einen seltsamen Wintergarten. Links und rechts gibt es eine Tür, links ein Waschbecken mit Spiegel, an der Rückwand eine Stange wie fürs Ballett sowie ein Fensterband, hinter dem zuweilen die Schatten dieses Mannes in seinen diversen Altersstufen vorbeigehen. Ist das ein Turnsaal, ein Wartesaal in einem Krankenhaus, ein Altersheim? Nein, das Haus des Radiologen Gustin.

Ehefrau, Tochter und Pflegerin

Anfangs ist Gustin 88 und wird von Rudolf Melichar gespielt. Er stützt sich auf die Pflegerin Suzanne (Irina Sulaver) und auf einen Rollator. Doch die junge Frau sagt ihm ins Gesicht, dass er eigentlich kerngesund sei. Warum hat er sie holen lassen? Warum will er nicht in ein Altersheim? Der Mann ist einsam. Aber er kann sich nicht von seinem Haus lösen. All das Vergangene ist dort für ihn real. Suzanne erinnert ihn an seine Tochter, Zephyr, und seine Frau, Loretta, an die Liebe. Alle längst tot! Die Ehefrau starb vor 60 Jahren bei der Geburt der Tochter, diese wiederum bei ihrer ersten Reise ans Meer, als sie versuchte, sich von ihrem vereinnahmenden Vater zu lösen. Alle drei Frauen werden von Sulaver gespielt. Sie beweist mit hoher Subtilität das rechte Maß an Wandlungsfähigkeit, man nimmt ihr diese sehr unterschiedlichen Partnerinnen eines fordernden und auch skurrilen Mannes ab.

Gustin wird in den drei Lebensabschnitten von verschiedenen Darstellern gespielt. Nach Melichar, der ihm Knorrigkeit und Trauer sowie Verschmitztheit verleiht, erscheint Peter Knaack als alternder Witwer, der nicht will, dass sich seine Tochter von ihm löst, da mag sie ihm auch noch so viele Blind Dates vermitteln. Er nutzt Wehleidigkeit und Hilflosigkeit als Methode der Fesselung, die Gefühle schlagen bei ihm auch leicht in Aggression um. Es kommt Bewegung ins Spiel, auch bei Tino Hillebrand als unausgeglichenem jungen Ehemann. Nach einem Konzert, das er mit seiner Frau besucht, entbrennt ein veritabler Streit, der mit Versöhnung und der Zeugung der Tochter endet. Gegen Ende hin, in bewegenden Szenen von Lust und Leid, befinden sich diese Gustins öfter parallel auf der Bühne. Man glaubt, sie ahnen voneinander. Da kann es schon sein, dass ein älteres Ich einem jüngeren die Hand tröstend auf die Schulter legt, als ob es ihn schonend auf das Ende vorbereite. Das Glück, es ist doch so flüchtig!

Weitere Termine im Vestibül des Burgtheaters: 24. und 27. Jänner, 4., 7., 26. und 28. Februar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2018)