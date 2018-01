Franziska Hackl: „Was für eine Paranoia gegenüber Frauen!“

Die Presse: Fotos von Strindberg zeigen einen feschen Mann, der auch heute gefallen könnte. Doch er war ein Blaubart.



Franziska Hackl: Auf den Bildern sieht Strindberg sehr kühl und distanziert aus. Was er schrieb und was er empfunden haben dürfte, war hitzig. Man muss in seinem Werk nicht tief graben, um auf große Wut zu stoßen. Er übte Sozialkritik, hatte zugleich aber eine wahnsinnige Paranoia gegenüber Frauen. Wir haben uns mit seiner Autobiografie „Plädoyer eines Irren“ beschäftigt. Unglaublich, was da zu lesen steht.