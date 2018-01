Wiener Schauspielhaus: Ein blitzgescheites Stück ist nicht genug

„Monotheismus, die Wüste des Kapitalismus, schmierige Kriegsmaschine, Konsumterror“: Der Kulturpessimismus von Künstlern, speziell Migranten, die im Westen leben, ist immer wieder bemerkenswert. Alles schlecht auf dieser Erde, egal wo. Möglicherweise ist es in Deutschland aber noch immer angenehmer als in Teheran, oder? Nehmt alles nur in allem.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2018)