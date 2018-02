Burgtheater: Brechts leer geräumtes Lehrstück

Als Bertolt Brecht für das mit seiner Frau, Helene Weigel, 1949 gegründete Berliner Ensemble vom KP-Regime der DDR ein eigenes Haus zugesprochen bekam, entschloss er sich, dieses Theater am Schiffbauerdamm 1954 mit einem Lehrstück zu eröffnen, das sechs Jahre zuvor im Exil in den USA an einem College uraufgeführt worden war: „Der kaukasische Kreidekreis“ wurde von ostdeutschen Kritikern attackiert. Einige rechneten mit Brechts Methode ab: Das Undramatische dieses Paradebeispiels epischen Theaters wurde getadelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2018)