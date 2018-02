Burgtheater: Heiße Debatte über Hartmann

Am Burgtheater habe während der Intendanz von Matthias Hartmann (2009–2014) eine „Atmosphäre der Angst und der Verunsicherung“ geherrscht. Das schreiben 60 Mitarbeiter des Burgtheaters – darunter Elisabeth Orth, Petra Morzé, Nicholas Ofczarek, Regina Fritsch, Markus Meyer – in einem öffentlichen Brief an „Kunst- und Kulturschaffende, TheaterbesucherInnen und Kulturinteressierte“. Hartmann war nicht nur Direktor, sondern zugleich der meistinszenierende Regisseur am Haus. Das habe zu besonderen „Abhängigkeiten und Betriebshierarchien“ geführt, mit denen er nicht verantwortungsvoll umgegangen sei, heißt es in dem Brief.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2018)