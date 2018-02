Volx/Margareten: So funktioniert Paartherapie im Theater

Deine Sorgen und dem Rothschild sein Geld! Könnte man sagen. Laurence und Pierre bewohnen eine 220 Quadratmeter große Dachgeschoßwohnung am Stephansplatz. Er ist Steueranwalt, sie Malerin. Die drei Kinder sind aus dem Haus. Das Paar macht sich zum Feiern nach Döbling auf: Pierre hat seinem Partner seine Anteile an der Kanzlei verkauft, zu einem sehr guten Preis, ein Ruhestand im Luxus winkt. Golfspielen, Kreuzfahrten? Doch Laurence ruft: „Stopp!“ Sie fühlt sich einsam, alt und überflüssig: „Es kommt mir vor, als stünde ich am Rand eines gewaltigen Abgrundes. Ich weiß nicht mehr, wohin, ich hab Angst.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2018)