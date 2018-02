Frontalunterricht mit Florian Scheuba

Haben Sie von der PR-Agentur M3 gehört, die, wie 2014 bekannt wurde, für ihre Kunden gefälschte Jubelpostings in Online-Foren platzierte? Oder wussten Sie, dass ein Teil der Rundfunkgebühren an die Länder geht? Vermutlich, immerhin haben praktisch alle Zeitungen, auch diese hier, nicht nur einmal davon berichtet. Florian Scheuba muss das entgangen sein. „Es ist mir ein Anliegen, Ihnen davon zu erzählen“, sagt er in seinem neuen Programm „Folgen Sie mir auffällig“, immerhin würden „die Medien“ darüber nichts schreiben. Mit gutem Grund, wie er meint . . .

Der Frontalunterricht, den Scheuba da exerziert, ist für Zeitungsleser vor allem eine Wiederholungsübung. Er erklärt recht plastisch allerlei Absurditäten aus der Polit- und Medienwelt, setzt sie in Zusammenhänge, bemüht Vergleiche: „Der ÖVP Wien vorwerfen, dass für sie keine echten Fans Postings schreiben . . . das ist, wie wenn'S die Betreiber einer Indoor-Skihalle in Dubai fragen, warum sie Kunstschnee nehmen müssen.“

Scheubas Satiretechnik besteht vor allem darin, bekannte Sachverhalte in elaborierte, mitunter ziemlich geschraubte Formulierungen zu packen. Den Höhepunkt dieser Leistungsschau erreicht er in einer Persiflage der Political Correctness der Rechten: Aus Rassismus wird „Fremdpigmentunverträglichkeit“, aus Trumps Pussy-Grabbing „vaginal-orientierte Haptik“. Ob man Bodyshaming dann mit „ästhetisch motivierte Personenanalyse“ übersetzen könnte? Nichts anderes tut Scheuba, wenn er zur Belustigung ein Bild zeigt, auf dem eine dicke FPÖ-Demonstrantin ein Schild mit „Zu schön für eine Burka“ hochhält. Da hilft es auch nix, anzumerken, dass diese Demütigung „politisch unkorrekt“ sei: Ein tiefer, unwürdiger Zug.

Erheiternder ist der Bundesländervergleich der am häufigsten im Online-Duden nachgeschlagenen Wörter, ansonsten geht es u. a. um Neoliberalismus als Religion und die FPÖ-Historikerkommission, die braune Flecken auskundschaften soll (eine „Suche nach Heu im Heuhaufen“). Nichts, was den gefürchteten „Satireblockwart“ – angeblich gibt es Anwälte, die ins Kabarett gehen und den dort Genannten dann Hilfe bei Klagen anbieten – aufregen sollte. Aber auch nichts, was satirisch allzu glänzend hervorsticht. (kanu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2018)