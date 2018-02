Kopfstimme mit Herznote: Arabisch lernen mit Omar Sarsam

Standesgemäß tritt Omar Sarsam im weißen Kittel auf die Bühne, ohne langen Exkurs legt er ihn sofort wieder ab. Ein erstes Zeichen dafür, dass auch dieses zweite Soloprogramm keinen medizinischen Wert hat. "Jeder Erste-Hilfe-Kurs bietet mehr", sagte der hauptberufliche Kinderchirurg schon im Vorfeld der Premiere. In "Herzalarm" geht es um verlorene Gedanken als Nebenwirkung eines schief gegangenen Gehirn-Checks.

Die meiste Zeit nimmt Sarsam sich mit der Kraft von Gitarre, Looper und Keyboard dem Randgruppenthema an. Es geht um interkulturelle Unterschiede von Emotionalität, Familienstruktur, Körperbehaarung - und damit tastet er sich langsam an den Perser der Nation, den Niavarani, heran. Er blödelt ausgiebig, biegt die arabische Sprache phonetisch in alle Richtungen, entschärft gesellschaftliche Problemzonen mit Humor - was aber nicht immer reicht, wie er in der Geschichte rund um eine entblößende Sprengstoffkontrolle am Flughafen erzählt. Besonders elastisch bleibt all die Zeit über sein Gesicht, es dehnt sich so lange bis auch der letzte lacht.

Die meiste Freude macht er seinem Publikum aber mit den (aus Datenschutzrespekt garantiert erfundenen) Ambulanz-Berichten, in denen er Handwehen, Kurzarmigkeit und Schmerzen im linken Flügel korrekt behandeln muss. Dafür nimmt er es mit den erzählerischen Übergängen eher entspannt. Der rote Faden wird in Gedankenprotokolle verpackt, sie treten unerwartet wie Herzrhythmusstörungen auf. Das macht aber wenig. Omar Sarsam gewinnt den Abend mit seiner (re)animierenden Freude am Spiel.