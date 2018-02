Börsenspekulant Jedermann im Laufrad, leidet an Burn-out

Arme Reiche, ständig auf der Jagd nach Profit, von Angst gepeinigt, bestohlen zu werden, Gewinne müssen in Steueroasen verschoben werden, Frauen und Verwandte lauern auf ihr Scherflein vom Vermögen, wollen borgen und erben. Interessant, dass Dichter, denen gern nachgesagt wird, an Materiellem desinteressiert zu sein, ihre Geschöpfe so gern auf Welteroberung schicken wie Goethe seinen Faust oder Ibsen seinen Peer Gynt. Aber es muss schlecht ausgehen, sonst kann sich das Publikum nicht wohlig zurücklehnen und flüstern: „Ach, die Geldsäcke sind auch nicht glücklicher als wir . . .“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.2.2018)