„Der Tod kann etwas Schönes sein“

Am 12. März hat das Stück „Rosa oder Die barmherzige Erde“ im Akademietheater Premiere. Der Regisseur Luk Perceval verknüpft Shakespeares „Romeo und Julia“ mit Dimitri Verhulsts Roman „Der Bibliothekar, der lieber dement war, als zu Hause bei seiner Frau“. Darin erzählt er von dem 73-jährigen Désiré, der das Leben an der Seite seiner Frau nicht mehr erträgt. Er beschließt, eine Demenz vorzutäuschen und in ein Pflegeheim zu ziehen. Dort trifft er seine große Liebe Rosa wieder. Doch seine „Julia“ verlischt, was Désiré zum Verzweifeln bringt. Ohne sie will er nicht weiterleben. Seine vorgetäuschte Demenz wird Wirklichkeit.



Die Presse: Sie beide arbeiten zum ersten Mal zusammen. Herr Moretti, wussten Sie, worauf Sie sich einlassen?

