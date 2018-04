Für Kinder: Zauberer, E.T. und ein Satansbraten

Schade, dass an Österreichs Schulen so selten Theater gespielt wird. Denn die Kunst, in immer neue Rollen zu schlüpfen und die Welt aus der Perspektive anderer zu sehen, fördert die sozialen und kulturellen Fähigkeiten. Hoffentlich wird mit den Schülern wenigstens ins Theater gegangen! Das in­­spiriert auch. Der Sommer bietet jedenfalls Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen.

Wer einmal selbst an der Rampe stehen will, kann das beim Theatercamp in der Tischlerei Mödling ausprobieren (1. und 2. 8.). Die Bühne Baden veranstaltet Workshops im Arnulf-Rainer-Museum – geleitet von Beppo Binder (bewährt) und Helmuth Lang (neu), der Pantomime und Clownerie unterrichtet. Bei Shake The Break, der jungen Workshopreihe von Impulstanz, sind es gleich 14 sehr abwechslungsreiche Kurse (im Dschungel Wien): In „Feet Box“ trifft indischer Tanz auf Beatboxing (ab zehn), Mamadou M’Baye bringt Lieder aus dem Senegal mit (sechs bis neun), Romy Kolb animiert zu Urban Dance und Freestyle (zwölf bis 16) und Arne Mannott baut mit Zehn- bis 15-Jährigen eine Pyramide. Nichts für schwache Nerven!

Theatercamp Wachau. ­Kleine Persönlichkeiten ­lernen, wie man große ­Gefühle auf die Bühne bringt (1. und 2. 8., Tischlerei Melk). – (c) Daniela Matejschek

Katze flieht nach Afrika. Wer das Theater lieber von der sichereren Seite – aus dem Zuschauerraum – erleben möchte, der hat wieder die Qual der Wahl. Ein Glück, dass die Theatermacher ihre Nasen gern in Bücher stecken – das erleichtert die Orientierung. In den Linzer Kammerspielen will eine Familie nach dem großen Blackout nichts wie weg. Niki Glattauer lässt in „Flucht“ Familienkatze E.T. erzählen – und dreht auch sonst die Perspektive um: Ziel ist in dem Fall nicht Europa, sondern Afrika (bis 13. 6.). Mit anderen Sorgen kämpft der „Regenbogenfisch“: Er ist zwar schön, aber einsam (bis 1. 7. am Theater des Kindes, Linz). Und da haben wir „Alice“, Lewis Carrolls neugieriges Wesen, dem die Leser seit 1865 willig ins Wunderland folgen (ab 18. 7. am Stadttheater Mödling). Auch schon mehr als 100 Jahre auf dem Buckel hat „Der Zauberer von Oz“, mit dem Märchensommer-Intendantin Nina Blum ins Priesterseminar nach Graz lockt (19. 7.–19. 8.); In Niederösterreich zeigt sie Hans Christian Andersens „Kleine Meerjungfrau“ (5. 7.– 26. 8., Schloss Poysbrunn). Das Theater der Jugend in Wien hat „Der Regenbogenfisch“. Was nützt es, der schönste Fisch im Ozean zu sein, wenn man keine Freunde hat? Bis 1. 7., Theater des Kindes, Linz. – (c) Christian Herzenberger sich hingegen für „A Little Princess“ von F. H. Burnett entschieden: „Die großen Abenteuer der kleinen Sara Crewe“ laufen dort vom 24. 5. bis 24. 6. Oder doch lieber Musik? „Bluatschink“ Toni Knittel hat ein neues Musical um „Ritter Rüdiger“ geschrieben (ab 3. 8. in der Burgarena Reinsberg). „Ritter Rost“ feiert verspätet (oder verfrüht?) musikalische Weihnachten (ab 4. 7. in Schiltern), in Melk treibt die boshafte Luzi Satansbraten ihr Unwesen (29. 7.–3. 8.), in Berndorf sucht der süße Ohrwurm „Bakabu“ den goldenen Notenschlüssel (13.–23. 6.) und nach der witzigen Kinderfassung von „La Traviata“ kann man sich an der Oper Klosterneuburg von der eben verblichenen Violetta ein Autogramm holen (am 22. 7.). Hochkultur für junge Zuschauer bieten auch die Salzburger Kinderfestspiele: z. B. mit dem Familienkonzert von Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ am 9./10. 6. am Salzburg Airport. Instrumente ausprobieren inklusive!

("Die Presse", Kulturmagazin, 13.04.2018)