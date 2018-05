ImPulsTanz: Muskeln und Musik

Nicht nur der Körper, Fleisch, Muskeln und Knochen stehen im Mittelpunkt der Performances, sondern das gesamte Individuum mit Geist und Seele, Gedanken und Erinnerungen. Auf der Bühne darf sich jeder und jede neu erfinden oder in die Vergangenheit zurückversetzen. Marie Chouinard, die kanadische Doyenne des modernen Tanzes, kramt in ihren Archiven und zeigt im Akademietheater „40 Years of Solos and Duets“. 30 Soli und Duette sind zu erleben, darunter „Les Trous du ciel“ (1991), „24 Preludes by Chopin“ (1999), „Le Cri du monde“ (2000) oder „The Golden Mean (Live)“ aus 2010. Unter den sieben Soloabenden in voller Länge ist auch das spacige „S.T.A.B.“.

Immer lächeln. Eisa Jocson erkundet mit Ironie die ­Disney-Prinzessin. – (c) Baumann Fotografie



Von der Kindheit ins Alter. Sowohl Chouinard als auch Tompkins sind seit vielen Jahren gern gesehene Gäste bei ImPulsTanz. In seinem neuen Programm, „Stayin alive“, tänzelt Tompkins von der Kindheit ins Alter, singend, sprechend und ständig in Bewegung. Im Programm „Hommage“ erinnert er sich an Nijinsky und Josephine Baker. Die in Manila lebende Choreografin Eisa Jocson möchte auch einmal Prinzessin sein. Deshalb nimmt sie sich das Schneewittchen aus dem weltweit bekannten Disney-Film vor und reproduziert die Bewegungen der Filmfigur. Als Zwilling agiert der Performer Russ Ligtas, im bekannten niedlichen Kleidchen. Doch er will bald nicht mehr Schneewittchen sein. Eine Illusion löst sich auf. Anne Teresa De Keersmaeker kommt mit dem kanadischen Cellisten Jean-Guihen Queyras. Er spielt die sechs Cellosuiten von Bach, sie tanzt mit einer Kollegin und zwei Kollegen dazu. Der Titel ist eine halbe Zeile aus einem gregorianischen Choral: „Mitten wir im Leben sind/Bach 6 Cellosuiten“ (nach „Mitten im Leben sind wir im Tod“). Anfang August kommt Chris Haring mit „Babylon Slang“ (UA) ins Mumok, die Performer und Performerinnen tragen den Sound am Körper. Im Zeichen von „Atlas – Create your Dance Trails“ steht heuer das Trainingsprogramm für junge Tanzschaffende.

„Mitten wir im Leben sind“. De Keersmaeker & Queyras, Tanz zu Bach. – (c) Anne Van Aerschot

Stepptanz. Schon lang vor dem offiziellen Auftakt im Juli wirft ImPulsTanz seine Schatten voraus, nämlich am 26. April im Festspielhaus St. Pölten: Tap-Dance-Legende Savion Glover & Friends sind zu Gast, die NÖ Tonkünstler musizieren. Mit sieben Jahren begann Glover mit Stepptanz, mit zwölf Jahren feierte der US-Amerikaner am Broadway sein Debüt als Tap Dance Kid. Er trat sogar vor Präsident Clinton auf. 2009 eröffnet er das ImPulsTanz-Festival im Museumsquartier. „Stepptanz ist kein Pausenact für Vaudeville, sondern eine Kunstform“, ist Glover überzeugt. Für seine Choreografie im Animationsfilm „Happy Feet“ bekam Glover einen Academy Award.

Tipp ImPulsTanz-Festival. Tanz und Performance, 12. Juli bis 12. August. Chouinard ab 24. 7., De Keersmaeker & Queyras ab 14. 7., Chris Haring ab 3. 8., www.impulstanz.com

("Die Presse", Kulturmagazin, 13.04.2018)