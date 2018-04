Salzburger Festspiele: Philipp Blom hält die Eröffnungsrede

„Wenn das Wort Aufklärung einen Sinn hat, dann ist es der, riskant zu denken. Welche Risken sind wir bereit einzugehen?“, so umreißt Blom seine Rede. Intendant Markus Hinterhäuser freut sich: „Denken ist reden mit sich selbst, sagt Immanuel Kant: Wie schön, dass Philipp Blom zu uns redet!“ Blom, 1970 in Hamburg geboren, studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford. In seinem Buch „Böse Philosophen. Ein Salon in Paris und das vergessene Erbe der Aufklärung“ hat er den Enzyklopädisten um Diderot und d'Alembert ein Denkmal gesetzt, in „Die Welt aus den Angeln“ beleuchtet er die Kleine Eiszeit und ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen. Zuletzt erschien sein Buch „Was auf dem Spiel steht“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2018)