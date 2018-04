Burgtheater: Großer Abend für Nervensäge Mary Tyrone

Eine Stimme wie ein Reibeisen. Von Beginn an ist klar, wer diese Aufführung dominiert: Corinna Kirchhoff in Eugene O'Neills autobiografischem Familiendrama „Eines langen Tages Reise in die Nacht“, seit Samstagabend im Burgtheater zu erleben. Unbedingt! Andrea Breth hat inszeniert, anfangs werden die Regieanweisungen verlesen, neuerdings gibt es ein Übersetzungsband. Manchmal ist das Englische besser zu verstehen als das Deutsche.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.04.2018)