Nein, die Roaring Sixties des vorigen Jahrhunderts könnte heutzutage selbst der wildeste postdramatische Regisseur nicht mehr zurückholen, zumindest, was den Skandal betrifft. Man stelle sich vor, 1962 wäre ein Stück des 21 Jahre alten, stürmisch drängenden Originalgenies Wolfgang Bauer aufgeführt worden, bei dem im Finale der Protagonist am Kreuz endet. Dort, in roter Arbeitskluft hängend, vollführt er noch ein paar gymnastische Übungen. Der Sturm der Entrüstung jener, die sich moralisch überlegen und zugleich verletzt fühlten, wäre in der Gründerzeit des avantgardistischen Grazer Forum Stadtpark weit über die Landesgrenzen hinweg zu hören gewesen.