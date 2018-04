Volkstheater: Emilia Galotti leidet im fast leeren Raum

Darf es bei Tragödien lustig zugehen? Sicherlich. Wenn in Shakespeares großen Dramen ein betrunkener Pförtner, ein abgeklärter Totengräber oder ein skurriles Mörderpaar auftauchen, befreit der Humor wenigstens für Momente von all dem Unerhörten, das sonst auf der Bühne geschieht. Heikel wird es allerdings, wenn an unpassenden Stellen gelacht und das von der Bühne aus sogar provoziert wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2018)