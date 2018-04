Blumen aus Wien und „Nazis im Parlament“

Bei der zweiten Pressekonferenz zu seinen zweiten Wiener Festwochen stellte Intendant Tomas Zierhofer-Kin u. a. das Programm der Eröffnung auf dem Rathausplatz (am 11. Mai) vor: Es wird schön traditionell wienerisch, Ernst Molden und seine Band präsentieren „Blumen aus der Hauptstadt“, mit Gästen wie Willi Resetarits, Gustav und dem Nino aus Wien.

Die Festwochen sollen diesmal „kein postkoloniales Diskursfestival“ werden, erklärte Zierhofer im APA-Interview. Heuer ist junges Theater stark vertreten. So bringt Ersan Mondtag aus Hamburg eine „Orestie“-Inszenierung, in der es um „Demokratie als Utopie“ gehen soll. „Wir sind nicht in der Lage, den Rechtsstaat gegen Strömungen, die den Rechtsstaat abschaffen wollen, zu schützen“, sagte Mondtag. „Diesen komischen Toleranzbegriff haben wir internalisiert.“ Dieses Dilemma sehe er auch hier: „Ihr habt in Österreich ja jetzt Nazis im Parlament.“ (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2018)