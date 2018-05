„Badluck reloaded“: Wie flirtet man mit einem Flüchtling?

Man kann sich die laute Musik vorstellen, das Treiben an der Bar, die selbstvergessenen Menschen rundum. Sehen tut man nur Laura, gelangweilt, und Alaedin, der sie gern auf einen Drink einladen würde. Na gut, denkt sie, zehn Minuten könne sie ja noch bleiben, er wirkt ja ganz nett – aber wird er ihre Aufmerksamkeit als ehrliches Interesse auffassen? Oder als gnädige Zeitspende, immerhin ist er Flüchtling und sicher traumatisiert? Auch Alaedin ist merkbar unsicher, wie soll er sich verhalten, wie sich ihr annähern?

Nachdem der Theaterverein Badluck in den vergangenen beiden Jahren Flüchtlinge von Krieg und Alltag in ihrer Heimat erzählen ließ, geht es in der dritten Produktion ums Fußfassen in Österreich, um Missverständnisse und Differenzen – mit bitterer Komik vorgetragen von Schauspielern aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und Irak: Eine AMS-Mitarbeiterin fragt einen Mann über seine Qualifikationen aus, der kann aber kaum Deutsch und sagt auf alles „Ja“. Ein „Augustin“-Verkäufer preist einem Hipster seine Ware an, der interessiert sich aber nur für ein Selfie mit dem verzweifelten Mann. Und dann ist da noch die Beziehung zwischen Laura und Alaedin, die sich leider irgendwann in der minimalistischen Inszenierung (Regie: Karl Baratta) verliert.

Verknüpft werden die Szenen mit wortgetreu nachgespielten Asylanhörungen, die die Not von Flüchtlingen wie auch Beamten sichtbar machen: „Zu vage“, heißt es von Letzteren oft, die nach Widersprüchen in den grausamen Fluchtgeschichten suchen. Diese genau zu rekonstruieren ist für die Asylwerber aber eine Qual. Ein chaotischer, aber eindrucksvoller Theaterabend. (kanu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2018)