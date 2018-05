Der alte König im Labyrinth seiner Tragödien

Der greise König verteilt sein Reich, die von ihm begünstigten Töchter verraten ihn. Der König wird wahnsinnig und tobt im Sturm auf der Heide. Der König stirbt an gebrochenem Herzen, nachdem die brave Tochter, die er verstoßen hat, ermordet worden ist. Mühsam schleppt er die Tote noch auf die Bühne. Welcher Schauspieler möchte nicht diesen King Lear spielen, die größte Herausforderung an die Besten in der Fülle ihrer Jahre? Michael König hat das richtige Alter und das Vermögen dazu. Es ist eine Wonne, ihn in dieser Rolle in den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt zu sehen.

Allerdings spielt er nicht in William Shakespeares großer Tragödie, sondern in „The Dresser“ – den Schauspieler Sir in der Vorbereitung und den Momenten vor großen Auftritten als Lear. Das Publikum sieht ihn hinter der Bühne in Ronald Harwoods Stück (Deutsch von Max Faber: „Der Garderober“). König muss sich die Hauptrolle zudem teilen – mit Martin Zauner als hilfreichem Norman, der den Schauspielkönig in seinem zerfallenden Reich in England während des Zweiten Weltkriegs im deutschen Bombenhagel bis zum Ende begleitet. Harwoods größter Bühnenerfolg hat auch autobiografische Züge. Der Autor (*1934) war in den Fünfzigerjahren Dresser bei Sir Donald Wolfit, dem Leiter der Shakespeare Company. Der spielte stets große Tragöden.

Zauner und König machen die zweieinhalb Stunden, die Cesare Lievi verhalten, mit wenig Sinn für Nebenrollen oder Skurriles inszeniert hat, durch ihre intensive Präsenz und Melancholie dennoch zum Erlebnis – eine vergleichsweise beachtliche Kammerspielversion zu starker britischer Konkurrenz. (Immerhin wurde „The Dresser“, 1980 uraufgeführt, prominent verfilmt: 1983 mit Albert Finney und Tom Courtenay, 2015 für die BBC mit Anthony Hopkins und Ian McKellen.)

Schon wieder Richard! Oder Othello?

Im von Maurizio Baló liebevoll als Wanderbühnengarderobe gestalteten Raum erlebt man, wie Sir – nach einem Zusammenbruch aus dem Spital zurück – um sein Gedächtnis ringt, wie er daran verzweifelt, dass er nicht weiß, ob er schon wieder Richard III. oder doch Lear spielen soll, wie er sich bei „Lear“ als Othello schminken will. Norman aber treibt ihn mit unglaublichem Phlegma (und einem gelegentlichen Schluck Schnaps aus einem Flachmann) dazu, dennoch aufzutreten. Der Mann brennt fürs Theater.

Währenddessen betreibt die Truppe ihre Spiele. Martina Stilp hat als Sirs Lebensabschnittspartnerin Mylady auf der Tour durch die Provinz alle Hoffnung fahren lassen, Elfriede Schüsseleder glüht als ältliche Jungfrau in unerwiderter Liebe, Swintha Gersthofer spielt die berechnende Jungschauspielerin, Wojo van Brouwer den talentlosen Außenseiter, Alexander Strobele raffiniert simpel den Narren. Sie bleiben bei der zu wenig straffen Regie leider nur Staffage. Man kann sich darauf konzentrieren, den König beim Untergehen zu begleiten und dabei zusehen, wie der Garderober leidet. (norb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2018)