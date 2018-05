Vielstimmig geht es per Bus an Europas Grenzen

Die kleinste Bühne des Burgtheaters, das Vestibül, fasst ungefähr so viele Zuseher, wie ein großer Bus Passagiere befördern kann. Das passt zu der Uraufführung von Liat Fassbergs Drama „Etwas Kommt Mir Bekannt Vor“, das am Freitag in Wien Premiere hatte. In dem kurzen Stück der jungen israelischen Autorin, die damit im Vorjahr den Retzhofer Literaturpreis gewonnen hat, befindet sich eine Gruppe von Menschen per Autobus auf dem Weg nach Europa. An der Grenze wird das Fahrzeug aufgehalten, auf Hebräisch (die Stimme von Wilhelm Ido Perry Alter), Türkisch (Okan Cömert), Englisch (Alexey Hartlieb-Shea), Italienisch (Francesco Vitale) und Deutsch (Peter Matić) hört man dazu Gedanken, Kommentare, Dialoge, auch per Smart-Devices wird kommuniziert.

Die aus Barcelona stammende Regisseurin Alia Luque hat diese komplexe Situation bestechend einfach, streng und luzide auf fast leerer Bühne (Christoph Rufer) in 65 Minuten umgesetzt. Der bespielte Raum ist zugleich Zuschauerraum. Nach einem Countdown darf er betreten werden: „On the mental count of ten you will be in Europe. I say ten.“ Man glaubt sich selbst in einem Bus.

Ein Schauspieler in vielen Gestalten

Allerdings gibt es außer zwei dunklen Sitzbänken nur Stehplätze. Ein Dutzend Videoscreens rundum, die anfangs wie große Fotos aussehen, zeigen den Schauspieler Tino Hillebrand in diversen Rollen: als deutscher Spießer, Älpler, Muslimin, italienisches Paar, jüdische Dame, kleines Mädchen und ihr fürsorglicher Vater . . . Hillebrand ist auch leibhaftig da. Im fleischfarbenen Trikot, mit leuchtend grün-gelben Turnschuhen bewegt er sich diskret durch die Menge, tanzt, etwa zu Disco (Michael Jacksons „They Don't Care about Us“), macht Gymnastik, deutet diskret an, dass er via Körpersprache kommunizieren will. Er spricht kein Wort. Nur die Souffleuse (Monika Brusenbauch), die in einer Ecke mit dem Manuskript sitzt, wird sich kurz ins Spiel einmischen.

Dafür aber beginnen sich bald die Bilder des Schauspielers auf den Screens zu bewegen. Sophie Lux hat diese Videos raffiniert gemixt. Erst fühlt man sich beobachtet, das bestätigt sich durch Augenzwinkern, dann sprechen diese Teilnehmer einer zufällig zusammengewürfelten Reisegruppe. Man wird Zeuge diverser Unterhaltungen auf dieser Reise durch eine europäische Nacht: „Es ist schon spät, Süße.“ Das kleine Mädchen möchte vom Vater wissen, wozu man einen Pass braucht, die stets kauende Italienerin nörgelt wegen Schikanen der Behörden. Erklärungen eines Paars zur offenbar gerade erst aufgekeimten Liebe gehen aus unbeholfener Ehrlichkeit vollkommen schief.

„Bei zehn werden sie tot sein“

Und auf Deutsch hört man seltsam bürokratische Monologe, als ob per Fragebogen Intimes geprüft würde. Einige Stimmen versuchen, so wie diese, Normalität zu vermitteln, Selbstbewusstsein: „Ich bin weiß . . . ich wurde nie aufgrund meiner ethnischen Zugehörigkeit Opfer von Gewalt.“ Diese seltsame Tour unter Fremden aber, die, wie man ganz nebenbei erfährt, durch ein Ereignis entzweigerissen wird, vermittelt vor allem eines: Unsicherheit. „Wie schnell die Balance verloren geht“, heißt es nach Überprüfung der Papiere. Ein Mensch bleibt zurück. Mit einem beunruhigenden Satz endet das Spiel: „On the count of ten you will be dead.“ Noch im Weggehen kann man sich von diesem beeindruckenden Abend absurder Aktualität verstören lassen.

